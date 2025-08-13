Capturado en Pahuatlán por presunta violación a un menor de edad

Abelardo Domínguez

Elementos de la Fiscalía General del Puebla, adscritos a la Fiscalía de Investigación Regional, detuvieron en Pahuatlán a Mauricio C T, acusado del delito de violación contra un menor de edad.

El arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial y el imputado ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La detención de Mauricio se ejecutó con base en la causa penal 79/2025/HUAUCHINANGO, iniciada tras la denuncia por supuestos hechos en enero de 2024.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el menor, identificado como H. N., habría sido drogado por su agresor antes de presuntamente ser víctima de abuso sexual.

Las secuelas del ataque le habrían causado graves problemas psicológicos.

Capturado por personal de la Fiscalía de Puebla en Pahuatlán, Mauricio C. T. fue trasladado a Huauchinango, para presentarlo ante el Juez de Control.

Actualmente, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Huauchinango, a la espera de que se defina su situación jurídica.