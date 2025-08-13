Reafirma Tonantzin Fernández la “no concesión” de la Feria de San Pedro Cholula

*Ante la prensa local y sociedad cholulteca, la presidenta municipal presentó las actividades de la edición número 75*

Desde Puebla

*13 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones del municipio. En rueda de prensa, presentó la Feria de Cholula en su edición número 75, destacando que esta no será concesionada, cumpliendo así el compromiso asumido durante su campaña y respondiendo a una demanda histórica de las y los cholultecas.

“Para esta administración, es fundamental fortalecer la identidad de San Pedro Cholula a través de una de sus celebraciones más emblemáticas”, expresó la presidenta municipal.

Entre las actividades destacadas, informó que el tradicional Trueque se realizará los días 7 y 8 de septiembre, otorgando dos jornadas para esta práctica ancestral y brindando la oportunidad de que más visitantes y turistas participen en ella.

Asimismo, dio a conocer la cartelera artística oficial:

• 29 de agosto: Matute

• 30 de agosto: Alberto Pedraza

• 1 de septiembre: Palomo

• 2 de septiembre: Yaguarú

• 3 de septiembre: El Poder del Norte

• 4 de septiembre: Banda Misteriosa

• 5 de septiembre: Ali Téllez y Los Telechikos

• 6 de septiembre: Sonora Santanera y María Fernanda

• 9 de septiembre: Guerra de Chistes

• 10 de septiembre: Fiesta La Magnífica (Víctor García, Los Giles, La Apuesta y Blanco y Negro)

• 11 de septiembre: Grupo Ensamble

• 12 de septiembre: Los Askis

• 13 de septiembre: El Bogueto

• 14 de septiembre: Sonido Famoso

• 15 de septiembre: Los Acosta

Finalmente, anunció que se contará con la participación de otros Pueblos Mágicos y Pueblos Originarios, quienes enriquecerán la feria con sus expresiones culturales y tradiciones, consolidando dos semanas de actividades que posicionarán a San Pedro Cholula como un referente turístico y cultural.