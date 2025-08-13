Inseguridad Slider Principal

Ataque frente a gasolinera de Izúcar dejó una pareja herida

By Redaccion1 / 13 agosto, 2025

Desde Puebla

Una pareja herida de bala tras ataque en la gasolinera y OXXO del Cañaveral, tramo carretero Izúcar de Matamoros – Atencingo, a la altura de San Juan Colón.

Los dos heridos presentan impactos en el tórax y pierna, respectivamente; se refugiaron en el OXXO para pedir ayuda.

Los agresores escaparon con dirección a Atencingo, Chietla.

Se mantiene la búsqueda de los atacantes por elementos policiales.

