Ataque frente a gasolinera de Izúcar dejó una pareja herida

Desde Puebla
Una pareja herida de bala tras ataque en la gasolinera y OXXO del Cañaveral, tramo carretero Izúcar de Matamoros – Atencingo, a la altura de San Juan Colón.
Los dos heridos presentan impactos en el tórax y pierna, respectivamente; se refugiaron en el OXXO para pedir ayuda.
Los agresores escaparon con dirección a Atencingo, Chietla.
Se mantiene la búsqueda de los atacantes por elementos policiales.
