Ariadna Ayala fortalece profesionalización policiaca en Atlixco

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar una actuación policial eficaz en beneficio de las familias atlixquenses, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en la Capacitación para Primeros Respondientes, impartida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la jornada, las y los policías reforzaron conocimientos en temas esenciales para su labor: niveles de contacto y flagrancia, Registro Nacional de Detenidos (RND), Informe Policial Homologado (IPH) y Registro de Cadena de Custodia (RCC).

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, subrayó la importancia de la coordinación con la FGR para fortalecer las capacidades locales y fomentar una verdadera cultura de justicia. “Me siento orgullosa de su compromiso; en Atlixco seguimos apostando por la legalidad y la profesionalización como herramientas clave para hacer frente a la delincuencia”, expresó.

Mitra Laura Esther Cobo Quintero, fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación UIL Zacatlán “C”, reconoció la destacada participación de la policía atlixquense y su interés por adquirir nuevos conocimientos para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad y procuración de justicia.