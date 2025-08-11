La NFL vuelve a CDMX: Todo sobre el NFL Experience para el Kickoff 2025

EXCELSIOR

México será parte del Kickoff de la temporada 2025 de la NFL y junto con otras seis sedes internacionales recibirá el “NFL Experience”, una fiesta diseñada para presenciar los juegos de la primera semana oficial de la próxima campaña que iniciará en los próximos días.

A través de un comunicado, NFL informó que la Ciudad de México será el epicentro de una celebración del 4 al 7 de septiembre.

“Nuestra afición internacional es una de las comunidades de mayor crecimiento en el deporte. La NFL Experience es nuestra forma de celebrar esa pasión y llevar la emoción directamente a los aficionados de todo el mundo”, dijo Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL al anunciar la iniciativa global.

Durante el NFL Experience los aficionados podrán vivir en un espacio público multitudinario transmisiones en vivo de los partidos, comida, entretenimiento, desafíos de habilidad como los que se realizan en el NFL Combine, oportunidad de fotos con el Trofeo Vince Lombardi y apariciones especiales de personajes relacionados con la liga, desde exjugadores hasta mascotas y grupos de animadoras.

Además de la Ciudad de México, las ciudades de Manchester en Reino Unido, Berlín en Alemania, Madrid en España, Río de Janeiro en Brasil, Toronto en Canadá y Brisbane, Australia, recibirán este evento en la misma fecha.

¿Cuándo regresará la NFL a México?

Las remodelaciones en el Estadio Azteca para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 han llevado a que la NFL no haya programado partidos desde la temporada 2022, año en que los 49ers de San Francisco ganaron a los Cardenales de Arizona en el Coloso de Santa Úrsula.

La NFL esperaba que las remodelaciones del Azteca duraran dos años, pero los trabajos se han extendido. Aunque la liga consideró que podrían estar en el 2025, las necesidades de tener el estadio listo para la inauguración del Mundial del próximo año dejaron de lado esta posibilidad.