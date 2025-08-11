Arrestan a Pee Wee, ex integrante de Kumbia Kings, en Texas; ¿De qué lo acusan?

MILENIO

El cantante mexicano-estadounidense Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como Pee Wee, ha vuelto a ser noticia tras su arresto en Edinburg, Texas, la noche del domingo 10 de agosto de 2025.

Este incidente marca la segunda ocasión en la que el ex vocalista de Kumbia Kings enfrenta problemas legales por el mismo motivo: conducir bajo los efectos del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés).

La detención ha generado revuelo en redes sociales, donde los seguidores del artista expresan preocupación por su situación personal y legal.

¿Por qué arrestaron a Pee Wee?

Según información, Pee Wee fue detenido alrededor de las 10:00 p.m. del domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas, tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad.

Este no es el primer encuentro del cantante con las autoridades por este delito, ya que en enero de 2024 también fue arrestado en el condado de Hidalgo, Texas, por el mismo cargo.

En aquella ocasión, logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 1,500 dólares.

De acuerdo con los reportes, el equipo legal de Pee Wee ya está trabajando para gestionar su liberación bajo fianza, aunque la reincidencia podría complicar su situación legal, enfrentándolo a sanciones más severas.

El documento del Departamento de Seguridad Pública indica que Pee Wee fue arrestado por el mismo cargo de conducir en estado de ebriedad. A diferencia del registro anterior, la fianza es de $5,000 y, al momento de la emisión del documento, aún no había sido liberado.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran al cantante con el característico uniforme naranja de recluso, lo que ha avivado la conversación en línea. Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre los detalles del incidente.

¿Quién es Pee Wee?

Irvin “Pee Wee” Salinas, de 36 años, es un cantante y actor estadounidense de origen mexicano nacido en Othello, Washington.

Saltó a la fama en la década de los 2000 como vocalista de los Kumbia Kings, un grupo de cumbia rebajada fundado por A.B. Quintanilla en Corpus Christi, Texas.

Su participación en canciones como “Na Na Na (Mi Dulce Niña)” y “Sabes a Chocolate” lo consolidó como una figura destacada en la música latina.

Más tarde, formó parte de Kumbia All Starz y emprendió una carrera como solista con temas como “Life Is a Dance Floor” y “Quédate”.

Además de su trayectoria musical, Pee Wee ha incursionado en la televisión, participando en reality shows mexicanos como Bailando por un Sueño y La Academia.

Aunque en los últimos años ha mantenido un perfil más bajo, con presentaciones esporádicas y colaboraciones, su nombre sigue siendo reconocido por los fanáticos de la cumbia y la música latina de los 2000.