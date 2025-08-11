Organización social genera los mejores resultados: Laura Artemisa  

– Acudió a la entrega de Alarmas Vecinales en la Unidad Habitacional La Margarita

Desde Puebla

Durante la entrega de Alarmas Vecinales en la Unidad Habitacional La Margarita, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez destacó la participación ciudadana en Comités de Paz y Seguridad, así como la necesidad de trabajar en conjunto para atender diferentes problemáticas.

“Es tiempo de que como ciudadanía tomemos las situaciones en nuestras manos, que nos organicemos y nos reorganicemos para participar, ya lo hicimos por una prosperidad compartida a través de la obra comunitaria y hoy lo seguiremos haciendo para poder participar en nuestros Comités de Paz y Seguridad”, indicó.

En este sentido, resaltó la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno para escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, así como para fortalecer la seguridad en el Estado de Puebla y sus municipios.

La diputada presidenta expuso que una de las directrices para combatir la inseguridad es el impulso al deporte para la reconstrucción del tejido social, por lo que está en manos de todas y todos, el destino de la ciudad y del Estado.

La entrega de Alarmas Vecinales fue encabezada por el Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, en representación del gobernador Alejandro Armenta, también acudió Rodrigo Abdala Dartigues, delegado estatal de los Programas de Bienestar; Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de regidores del Ayuntamiento de Puebla, en representación del presidente municipal, José Chedraui; así como subsecretarias y subsecretarios del Gobierno del Estado.