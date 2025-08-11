5 tips para sobrevivir con estilo al regreso a clases

Staff/RG

El regreso a clases ya no es lo que era: hoy, estudiar y aprender van más allá del salón tradicional. Entre clases híbridas, trabajos en línea, presentaciones creativas y agendas llenas de actividades, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para mantener el ritmo… sin perder el estilo.

Este nuevo ciclo escolar exige practicidad, conectividad, concentración y, claro, tu toque personal. Para hacerle frente a esta temporada, más que solo útiles escolares, necesitas herramientas que realmente te ayuden a concentrarte, mantener el ritmo y cuidar tu bienestar.

Aquí te compartimos 5 tips clave para organizarte mejor, rendir más y empezar el nuevo ciclo con energía… y sí, con un poco de ayuda tech que hará toda la diferencia:

1. Crea tu espacio de estudio libre de distracciones

La concentración no surge de la nada. Se construye con intención: elegir un espacio donde te sientas cómodo/a, reducir estímulos y limitar interrupciones es clave. Ya sea que estudies en casa, en la biblioteca o en una cafetería, en entornos ruidosos, eliminar el ruido es clave para concentrarte.

Para situaciones así, unos buenos auriculares con cancelación activa de ruido son tus mejores aliados.

Aliado tech: Los Buds Air 7 Pro eliminan hasta 50 dB de ruido externo gracias a su cancelación activa de ruido, lo que te permite estudiar o ver clases sin interrupciones. Su audio espacial 3D hace que la experiencia sea más envolvente, y con hasta 40 horas de batería, no tienes que preocuparte por quedarte sin energía a mitad del día. También son perfectos para llamadas o videollamadas, gracias a su doble micrófono.

2. Haz de la organización un hábito accesible

Entre tareas, actividades extracurriculares, juntas, recordatorios y deadlines, es fácil perder de vista lo que sigue. No necesitas una agenda perfecta ni una app milagrosa. A veces, lo más útil es tener recordatorios visibles, alarmas simples o un sistema que se adapte a tu ritmo. Llevar un smartwatch, por ejemplo, puede ayudarte a recibir notificaciones, registrar tareas y mantener cierto control sin depender todo el tiempo del teléfono.

Aliado tech: El realme Watch S2 tiene una pantalla grande, con brillo adaptativo, y te permite ver notificaciones, responder llamadas, controlar tu música y recibir alertas desde tu muñeca. También puedes programar alarmas y recordatorios para mantenerte al tanto de tus actividades sin saturarte.

El realme Watch S2 con ChatGPT 3.5 es tu asistente personal inteligente. Puedes hablarle y pedirle casi cualquier cosa, incluso hacerle preguntas complejas que otros asistentes como Google Assistant o Siri no pueden responder.

3. No descuides tu cuerpo ni tu salud mental

Estudiar sin parar no siempre significa estudiar mejor. Hacer pausas activas, moverse, hidratarte y revisar tu estado físico o emocional puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y cuánto retienes.

Incorporar el movimiento a tu día (aunque sea en pequeños momentos) mejora la memoria, reduce el estrés y te ayuda a mantener la atención.

Aliado tech: El Watch S2 también funciona como tu monitor personal de bienestar. Te ayuda a seguir tus signos vitales (frecuencia cardíaca, sueño, oxigenación), registrar tu actividad física con más de 100 modos deportivos, y te manda notificación para recordarte que necesitas moverte, si has estado demasiado tiempo sentado. Ideal para quienes buscan integrar hábitos saludables a su rutina sin complicarse.

4. Haz multitasking como un pro

Entre tomar clases, hacer tareas, editar documentos o ver contenido, no todo se resuelve con un solo dispositivo, necesitas una tablet que te dé espacio, rendimiento y fluidez. Usar solo el celular muchas veces no basta… pero cargar una laptop todo el día tampoco es lo más cómodo.

Aliado tech: La realme Pad 2 tiene una pantalla 2K de 11.5”, perfecta para leer, escribir o ver contenido con comodidad. Cuenta con un procesador súper veloz que permite trabajar en varias apps a la vez sin que se trabe, y la batería dura todo el día. Es compatible con teclado y stylus para quienes prefieren escribir a mano o trabajar tipo laptop, pero con mucho menos peso.

5. Construye una rutina que sí te funcione (no solo que se vea bien en papel)

El mejor sistema de organización es el que puedes sostener. Busca herramientas y hábitos que se integren naturalmente a tu vida, que no te generen más estrés del que resuelven, y que se alineen con tus tiempos, tus formas de estudiar y tus espacios.

Aliado tech: Tanto los Buds Air 7 Pro, como el Watch S2 y la Pad 2, comparten un diseño limpio, moderno y ligero. Son fáciles de combinar, de llevar y de adaptar a tu día a día, ideal para estudiantes que buscan sacar el mejor provecho en este ciclo escolar.

Más allá del regreso a clases, se trata de encontrar formas más humanas, sostenibles y funcionales de aprender y vivir. Con pequeños ajustes y las herramientas correctas, el ciclo escolar puede sentirse menos pesado… y mucho más tuyo.

Porque regresar a clases también es una oportunidad para renovar hábitos, rutinas… y por supuesto también tus gadgets, visita https://www.realme.com/mx/ y descubre el modelo ideal para este regreso a clases.