Vecinos capturaron y golpearon a presuntos rateros en el sur de Puebla capital

Desde Puebla

Hoy por la mañana detuvieron y golpearon a dos presuntos delincuentes, que se dedican al robo de vehículos al sur de la ciudad de Puebla.

Los hombres estuvieron retenidos en el polideportivo de Balcones.

Fueron entregados a elementos de la policia municipal para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.