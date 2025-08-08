Inseguridad Slider Principal

Vecinos capturaron y golpearon a presuntos rateros en el sur de Puebla capital

By Redaccion1 / 8 agosto, 2025

Desde Puebla

Hoy por la mañana detuvieron y golpearon a dos presuntos delincuentes, que se dedican al robo de vehículos al sur de la ciudad de Puebla.

Los hombres estuvieron retenidos en el polideportivo de Balcones.

Fueron entregados a elementos de la policia municipal para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

