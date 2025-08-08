Vecinos capturaron y golpearon a presuntos rateros en el sur de Puebla capital

Desde Puebla
Hoy por la mañana detuvieron y golpearon a dos presuntos delincuentes, que se dedican al robo de vehículos al sur de la ciudad de Puebla.
Los hombres estuvieron retenidos en el polideportivo de Balcones.
Fueron entregados a elementos de la policia municipal para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
