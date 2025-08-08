Atrapan a “El Borrego”, acusado de múltiples delitos en la mixteca

– Este sujeto se dedicaba presuntamente al robo de automóviles y motocicletas en Izúcar de Matamoros y municipios aledaños.

– El aseguramiento se logró mediante la colaboración de SEMAR, Policía Estatal y Policía Municipal.

Desde Puebla

IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue.- Resultado del trabajo coordinado y de la estrategia de combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, detuvo a Uriel N., alias “El Borrego”, objetivo prioritario de la Mixteca Poblana.

Mediante un operativo por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró detener a “El Borrego”, presuntamente dedicado al robo de automóviles y motocicletas en Izúcar de Matamos y municipios aledaños.

En la intervención, las fuerzas federales, estatales y municipales aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero en efectivo y diversos envoltorios con posible droga.

Conforme al Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, el masculino quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.