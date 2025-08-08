Video: Vuelven a pintar el mural contra la violencia ácida 

Erika Méndez

Ayuntamiento de Puebla restauró el mural contra la violencia ácida en la esquina de la 2 Oriente sobre el Bulevar 5 de Mayo.

En las paredes fueron plasmadas las imágenes de Carmen, Esmeralda y Leslie, victimas de dicho delito.

Sumado a ello, colocaron un número de asesoría psicológica y jurídica gratuita contra dicho delito.