Video: Vuelven a pintar el mural contra la violencia ácida 

Erika Méndez
Ayuntamiento de Puebla restauró el mural contra la violencia ácida en la esquina de la 2 Oriente sobre el Bulevar 5 de Mayo.
En las paredes fueron plasmadas las imágenes de Carmen, Esmeralda y Leslie, victimas de dicho delito.
Sumado a ello, colocaron un número de asesoría psicológica y jurídica gratuita contra dicho delito.
