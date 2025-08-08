Video: Imparable ola de asaltos en Puebla capital: Atacan transporte público y despojan a ciudadano de su camioneta en Bosques de San Sebastián

https://x.com/desachyroberto/status/1953840227845361791?s=48
Desde Puebla
Sujetos armados asaltaron unidad de transporte público en Santa María Xonacatepec, Puebla capital
Tres sujetos armados asaltaron al conductor y pasajeros de la Ruta 68, les quitaron pertenencias de valor en la junta auxiliar Santa María Xonacatepec.
En calle las Flores y quedó grabado mediante cámaras de vigilancia de la unidad.
MOTOCICLISTAS LE DESPOJAN DE SU CAMIONETA
https://x.com/desachyroberto/status/1953839285347434838?s=48
También en Santa María Xonacatepec, e motocicleta interceptaron a un vecino sobre la calle Las Flores —a la altura de donde checa la 68 verde—, lo bajaron de su vehículo y se lo robaron.
El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local cercano, evidencian cómo la delincuencia actúa con total impunidad.
Vecinos piden seguridad.
