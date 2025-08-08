¡Adiós Fox Sports! Fórmula 1 tendrá nueva casa en México para la Temporada 2026

DEBATE

A partir de la temporada 2026, los aficionados mexicanos a la Fórmula 1 tendrán que ajustar su control remoto. La cadena TUDN será la nueva encargada de llevar las transmisiones del campeonato mundial a los hogares del país, tras alcanzar un acuerdo que pone fin a la larga etapa del serial en Fox Sports.

Este movimiento llega en un contexto de crecimiento exponencial del automovilismo en México, en gran parte impulsado por la popularidad de Sergio “Checo” Pérez, quien ha elevado el interés de una nueva generación de seguidores. Su posible continuidad en la parrilla para próximas temporadas ha generado expectativas altas, por lo que el cambio de televisora se da en un punto neurálgico para el deporte motor.

TUDN, propiedad de TelevisaUnivisión, apuesta fuerte por fortalecer su catálogo de eventos deportivos internacionales, sumándose así a otras competencias que recientemente han migrado de señal, como la UEFA Champions League, la Europa League y la Concachampions.

Uno de los factores que habría influido en esta decisión son las crecientes quejas de los fans, especialmente tras la transmisión incompleta de varios Grandes Premios por parte de Fox Sports. Casos como el GP de Miami, donde no se ofrecieron la práctica libre ni la clasificación sprint, provocaron una ola de críticas en redes sociales, dejando ver un descontento generalizado con la cobertura actual.

Por ahora, no se ha confirmado si las transmisiones de TUDN serán exclusivas por televisión de paga o si también estarán disponibles en señal abierta, lo cual podría marcar una diferencia clave en el alcance de las audiencias.

Lo que sí es seguro es que la F1 seguirá creciendo en México, y este nuevo acuerdo buscará mejorar la experiencia para los aficionados que cada fin de semana siguen las emociones del circuito internacional. La temporada 2026 marcará un nuevo inicio para el automovilismo en televisión nacional.