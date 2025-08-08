Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Puebla del Apertura 2025?

RÉCORD

Reanuda la actividad de Liga MX, luego de completar la Fase de Grupos de la Leagues Cup. Tigres clasificó a la siguiente ronda al registrar seis unidades, mientras que Puebla está a la espera de lo que haga Juárez en su partido.

Tigres pone su máximo enfoque en el Apertura 2025, luego de amarrar su pase a los Cuartos de Final en Leagues Cup. Los de Guido Pizarro se ubican en tercer lugar de Liga MX, gracias a sus dos victorias, una ante Juárez y la otra frente a Toluca.

Por otro lado, Puebla tuvo un desempeño por encima de las expectativas en Leagues Cup, al estar cerca de la clasificación a la siguiente ronda. En cuanto a Liga MX, La Franja ha perdido dos encuentros y suma un solo triunfo.

¿Dónde ver Tigres vs Puebla de Liga MX?