Así se jugará el Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol 2025

SÉTIMA ENTRADA
La Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol cerró el telón de la temporada regular y con ello es momento de empezar un nuevo capítulo, el de los playoffs, etapa que ya tiene a sus 12 invitados que son las escuadras que buscarán llevarse la corona.
El jueves 7 de agosto finalizó la campaña del circuito de verano y con ello se abre la nueva etapa, la del Primer Playoff, ronda en la que se verán las caras las mejores seis escuadras de cada zona (Norte y Sur) a partir del sábado 9 de agosto.
El Primer Playoff es una ronda que se jugará a ganar cuatro de siete encuentros, donde los tres equipos que ganen sus confrontaciones avanzarán a la Serie de Zona mientras que de los conjuntos perdedores el que haya tenido más victorias en esta ronda avanzará también con la etiqueta de ‘Mejor Perdedor’ o ‘Comodín’.
Ya con el calendario finalizado, estas son las Series del Primer Playoff
ZONA NORTE
- #1 Monterrey vs Jalisco #6
- #2 Tijuana vs Laguna #5
- #3 Monclova vs Laredo #4
ZONA SUR
- #1 México vs Yucatán #6
- #2 Oaxaca vs Veracruz #5
- #3 Campeche vs Puebla #4
A continuación te presentamos el calendario de juegos de cada serie del Primer Playoff, así como los días y horarios en que habrá actividad en cada uno de los frentes.
CALENDARIO DE JUEGOS DEL PRIMER PLAYOFF LMB 2025
ZONA NORTE
Charros de Jalisco (6) vs Sultanes de Monterrey (1)
- Juego 1 sábado 9 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- Juego 1 sábado 9 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas
*En caso de ser necesario
Tecos de los Dos Laredos (4) vs Acereros de Monclova (3)
- Juego 1 sábado 9 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle|19:45 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: MVA vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:45 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas
*En caso de ser necesario
ZONA SUR
Leones de Yucatán (6) vs Diablos Rojos del México (1)
- Juego 1 sábado 9 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
*En caso de ser necesario
El Águila de Veracruz (5) vs Guerreros de Oaxaca (2)
- Juego 1 sábado 9 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
*En caso de ser necesario
Pericos de Puebla (4) vs Piratas de Campeche (3)
- Juego 1 sábado 9 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
- Juego 2 domingo 10 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
- Juego 3 martes 12 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
- Juego 4 miércoles 13 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
- *Juego 5 jueves 14 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
- *Juego 6 sábado 16 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
- *Juego 7 domingo 17 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
*En caso de ser necesario
