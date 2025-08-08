Desde la Pasión

Así se jugará el Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol 2025

8 agosto, 2025

SÉTIMA ENTRADA

La Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol cerró el telón de la temporada regular y con ello es momento de empezar un nuevo capítulo, el de los playoffs, etapa que ya tiene a sus 12 invitados que son las escuadras que buscarán llevarse la corona.

El jueves 7 de agosto finalizó la campaña del circuito de verano y con ello se abre la nueva etapa, la del Primer Playoff, ronda en la que se verán las caras las mejores seis escuadras de cada zona (Norte y Sur) a partir del sábado 9 de agosto.

El Primer Playoff es una ronda que se jugará a ganar cuatro de siete encuentros, donde los tres equipos que ganen sus confrontaciones avanzarán a la Serie de Zona mientras que de los conjuntos perdedores el que haya tenido más victorias en esta ronda avanzará también con la etiqueta de ‘Mejor Perdedor’ o ‘Comodín’.

Ya con el calendario finalizado, estas son las Series del Primer Playoff

ZONA NORTE

  • #1 Monterrey vs Jalisco #6
  • #2 Tijuana vs Laguna #5
  • #3 Monclova vs Laredo #4

ZONA SUR

  • #1 México vs Yucatán #6
  • #2 Oaxaca vs Veracruz #5
  • #3 Campeche vs Puebla #4

A continuación te presentamos el calendario de juegos de cada serie del Primer Playoff, así como los días y horarios en que habrá actividad en cada uno de los frentes.

CALENDARIO DE JUEGOS DEL PRIMER PLAYOFF LMB 2025

ZONA NORTE

Charros de Jalisco (6) vs Sultanes de Monterrey (1)

  • Juego 1 sábado 9 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: JAL VS MTY | Walmart Park | 18:00 horas
  • Juego 1 sábado 9 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: TIJ vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 20:35 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: LAG VS TIJ | Toros Mobil Park | 19:45 horas

*En caso de ser necesario

Tecos de los Dos Laredos (4) vs Acereros de Monclova (3)

  • Juego 1 sábado 9 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle|19:45 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: MVA vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: MVA vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:45 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: LAR vs MVA | Estadio Kickapoo Lucky Eagle |19:00 horas

*En caso de ser necesario

ZONA SUR

Leones de Yucatán (6) vs Diablos Rojos del México (1)

  • Juego 1 sábado 9 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: MEX vs YUC | Parque de Beisbol Kukulkán PBK | 19:30 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: YUC vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

*En caso de ser necesario

El Águila de Veracruz (5) vs Guerreros de Oaxaca (2)

  • Juego 1 sábado 9 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: OAX vs VER | Estadio Beto Ávila | 19:00 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: VER vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 17:00 horas

*En caso de ser necesario

Pericos de Puebla (4) vs Piratas de Campeche (3)

  • Juego 1 sábado 9 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
  • Juego 2 domingo 10 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
  • Juego 3 martes 12 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
  • Juego 4 miércoles 13 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
  • *Juego 5 jueves 14 de agosto: CAM vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
  • *Juego 6 sábado 16 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas
  • *Juego 7 domingo 17 de agosto: PUE vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

*En caso de ser necesario

