Alemania elimina a EU del Mundial de Basquetbol; lista la final

Alemania se clasificó por primera vez a la final del Mundial de basquetbol eliminando al gran favorito, Estados Unidos (113-111), este viernes en Manila, y jugará por el título el domingo ante Serbia.

La Mannschaft, cuyo mejor resultado en una Copa del Mundo era el tercer puesto logrado en 2002, superó al ‘USA Team’, vigente campeón olímpico y eliminado en cuartos en China-2019, en un duelo espectacular.

Alemania hilaba tres derrotas ante EU: 85-65 en el World Championship for Men en 2006, 87-104 en World Championship for Men en 2002 y 81-68 en World Championship for Men en 2006 en 1986.