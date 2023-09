Así quedó el Grupo A de Concacaf Nations League 2023-24: Resultados y posiciones

AS MÉXICO

Luego de que en junio de este año la Selección de Estados Unidos se llevara por segunda edición consecutiva la Concacaf Nations League, este jueves inició la actividad en la 2023-24 de la misma competición, pero ahora con el incentivo de que se obtendrán boletos a la Copa América 2024 en Estados Unidos. Aunque aún faltan por jugar las escuadras del Grupo B, las selecciones del Grupo A iniciaron con la actividad.

Day 1 is in the books ✅ Presented by @qatarairways pic.twitter.com/WFUoqP91Ri — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 8, 2023

En el arranque del sueño por llegar a la competición de combinados nacionales de mayor prestigio en el continente los conjuntos que se encontraron con la victoria fueron Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago, ya que vencieron a sus similares de Martinica (3-0), El Salvador (2-0) y Curazao (1-0), respectivamente. Todos ellos aprovecharon la localía para sumar sus primeras 3 unidades.

En primera instancia, los dirigidos por Thomas Christiansen triunfaron con anotaciones de José Fajardo (9′), Ismael Díaz (47′) y Cecilio Waterman (90′+3′); el siguiente equipo fueron los comandados por Luis Fernando Tena, quienes ganaron gracias a los goles de Carlos Mejía (15′) y Pedro Altán (78′); finalmente, los liderados por Angus Eve fueron mejores que los curazoleños con la anotación de Nathaniel Mark James (87′).

¿Cómo queda el Grupo A de la Liga A tras de la Jornada 1?

Selección de Panamá — 3 puntos (+3 goles)

Selección de Guatemala — 3 puntos (+2 goles)

Selección de Trinidad y Tobago — 3 puntos (+1 gol)

Selección de Curazao — 0 puntos (-1 gol)

Selección de El Salvador — 0 puntos (-2 goles)

Selección de Martinica — 0 puntos (-3 goles)

¿Cuál es la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A?

Martinica vs Curazao — Pierre-Aliker Municipal Stadium — Domingo 10 de septiembre.

Guatemala vs Panamá — Estadio Doroteo Guamuch Flores — Domingo 10 de septiembre.

El Salvador vs Trinidad y Tobago — Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González — Domingo 10 de septiembre.