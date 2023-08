Partidos para hoy miércoles 2 de agosto; Leagues Cup, Copa Libertadores y más

SOY FÚTBOL

Este miércoles 2 de agosto estará lleno de actividad futbolera en las distintas competiciones, pues habrá encuentros en la Leagues Cup 2023, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LaLiga Summer Tour, Amistosos y el Mundial Femenil; por lo que aquí te presentamos la lista de horarios y canales donde ver los partidos para hoy.

En la Leagues Cup el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará en los dieciseisavos de final al Orlando City, mientras que el LAFC de Carlos Vela jugará contra los Bravos de Juárez; estos partidos los podrás ver a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Por otro lado, clubes europeos juegan partidos amistosos como el Liverpool vs Bayern (05:30 hrs por LFCTV GO, Star+, ESPN), Real Madrid vs Juventus (17:30 hrs por Star+, ESPN) y Borussia Dortmund vs Chelsea (18:30 hrs por Star+, ESPN).

Además, en México se juegan los partidos de LaLiga Summer Tour, Atlético de Madrid vs Real Sociedad y Real Betis vs Sevilla; los cuales podrás ver a través de SKY Sports.

La cartelera completa de partidos para hoy 2 de agosto; horarios y canales donde ver los juegos