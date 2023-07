Se advertirá a poblanos sobre agencias de viajes sin registro federal: Alejandro Cañedo

María Arévalo

El secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, destacó que las agencias de viaje y servicios deben contar con un registro federal para brindar certeza los clientes y evitar casos como el del grupo de poblanos que contrató los servicios de la agencia “Viajes MH”, que los dejó varados en Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco.

En este sentido, explicó que el gobierno no tiene la facultad de clausurar a la empresa, toda vez que eso es tarea de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), no obstante, comentó que lo que está dentro de sus facultades es emprender una campaña de difusión para que los ciudadanos estén alertas de no caer en este tipo agencias.

“Cuando van a comprar un viaje, los ciudadanos deben revisar que la agencia, que la compañía de transporte tenga Registro Federal de Turismo, eso es fundamental, obtenerlo es con el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, pero ese registro les va a pedir muchos requisitos, que no cualquiera puede cumplir y los que sí van a dar buen servicio”, señaló Cañedo Priesca.