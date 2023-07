Delicado que Xóchitl obtuviera 1500 mdp en contratos: Monreal

Excelsior

El aspirante de Morena a coordinador de la defensa del proyecto de gobierno de la coalición Juntos Hacemos Historia, Ricardo Monreal, calificó de “delicado” y no ser un asunto menor que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez obtuviera contratos por mil 500 millones de pesos durante su trabajo como funcionaria.

El senador con licencia de Morena, señaló que él en sus 45 años de trabajo en la política nunca tuvo contrato con los gobiernos ni tener empresas.

TE PUEDE INTERESAR: “Que me investigue”: Xóchitl Gálvez responde a señalamientos de López Obrador

Me parece delicada por qué 1400 millones en contratos no es una cosa fácil, no es un asunto trivial. Tampoco es un asunto menor. Yo, por ejemplo, en 45 años nunca he hecho un contrato con un gobierno a pesar de haber sido tantas veces funcionario, no tengo empresas, no tengo ningún tipo de beneficios”, manifestó.