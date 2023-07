Liga MX: Partidos de hoy, canales de transmisión y horarios; Jornada 3 Apertura 2023

FÚTBOL TOTAL

La Liga MX sigue su curso con los partidos de hoy, canales de transmisión y horarios de la Jornada 3 del torneo Apertura 2023. El torneo sigue su marcha y llega a la fecha límite, antes de llegar a la obligada parada de la Leagues Cup. Un torneo donde todos los clubes aztecas se enfrentan a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los partidos, cuándo a qué hora y dónde

Es así que te presentamos en la Liga MX los partidos de hoy, canales de transmisión y horarios en la Jornada 3 Apertura 2023

Jueves 13 de julio

Santos Laguna 0-0 Atlas

Chivas 2-0 Necaxa

Viernes 14 de julio

Mazatlán vs Monterrey / 19:00 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), FOX Sports, FOX Sports Premium y ViX Premium

Tijuana vs Cruz Azul / 21:00 horas (Centro de México) / FOX Sports Premium y ViX Premium

Sábado 15 de julio

Atlético de San Luis vs Querétaro / 17:00 horas (Centro de México) / ESPN y Star Plus

América vs Puebla / 19:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Tigres UANL vs León / 21:05 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN, IZZI (Afizzionados) y ViX Premium

Domingo 16 de julio

Toluca vs FC Juárez / 12:00 horas (Centro de México) / ViX Premium

Pachuca vs Pumas UNAM / 20:15 horas (Centro de México) / FOX Sports y FOX Sports Premium

La última y nos vamos

Es así que la Liga MX llega a la Jornada 3 del torneo Apertura 2023 antes del parón por un mes. Así es, el torneo se detendrá un mes entero para darle entrada la Leagues Cup donde los clubes mexicanos y la MLS se enfrentarán todos contra todos en Estados Unidos, así que se quedará en pausa.

Para esta fecha todavía los clubes no contarán con plantel completo. Varios de los elementos estelares se encuentran con la Selección Mexicana disputando la Copa Oro 2023 dentro de la Concacaf.