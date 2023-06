Destapados, ayer, hoy…nada nuevo, todo igual

En pocas palabras

Por Jesús Contreras flores

REMOVAMOS LA HISTORIA. Hace 60 años “nació” un personaje, en la radio y después en historietas, que, se dice, siempre ha puesto la justicia por delante y con su fiel amigo, Solín, han compartido su filosofía; enseñándole el valor de la vida, manteniendo: “serenidad y paciencia, mucha paciencia”, ante cualquier situación que se le presente. En apretada síntesis, me refiero a Kalimán que no se deja cegar por sus poderes y se ha dedicado a combatir a los “malandros”; el héroe que abrió la imaginación de sus seguidores dice que. “Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia”. Ahí está el meollo del asunto político de México. Efectivamente, la sociedad, el pueblo, tiene que dar el primer paso rumbo al 24. Tiene que correr riesgos. Si arriesgas, avanzas, no lo haces y te quedas, así de sencillo.

Y LOS DIRIGENTES NACIONALES de los partidos de oposición…dónde están apa…Quejándose…como siempre…Ocurre que en toda elección, los perdedores denuncian: “fue elección de Estado”… acusan a los gobernantes en funciones que se vendieron. Esto es muy cierto, ahora hubo más descaro, fue más abierto. Las dirigencias partidistas lamentan que “triunfó el abstencionismo”…“que hubo fraude”. Y… empiezan los “análisis” para conocer “las causas”. Así fue, así es…Así será…mientras no haya otro sistema…Las malas prácticas del PRI, tampoco se olvidaron en esta ocasión, con el consabido resultado, la derrota de la abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral. eso pasó en el proceso electoral del EdoMex, donde triunfó la candidata de Morena, Delfina Gómez. Esa mala práctica, lo es la compra del voto… Un ejemplo: por la vía del whatsapp, me llegó un audio de una Alcaldía de CdMx. Se escucha lo siguiente: Hace tiempo pasaron por la casa donde vive una familia integrada por 10 personas, y unos líderes de la colonia, entregaron mil pesos a cada individuo, pero les pidieron su INE (credencial de elector). El domingo de las elecciones los llevaron en buenos autobuses a Toluca, donde votaron. Posteriormente fueron a comer y les entregaron 850 pesos. Fueron varios autobuses porque viajaron vecinos de toda la cuadra. Dicen que esa familia tuvo lo necesario para una fiesta de cumpleaños… Alguien recientemente me comento al respecto que el PRI en su momento también daba dinero a los operadores políticos y mucha lana para comprar el voto, pero qué pasaba, que se quedaban con el dinero y no lo bajaban a los votantes al fin que ya sabían que el PRI ganaba. Eso no justifica que de ser cierto lo que cuentan esté bien… sin comentarios…pero es el sistema…

Y LA SABIA VIRTUD del tiempo llegó: tiempo muy adelantado, pero ya está aquí. La Arena México, ya abrió sus puertas y hoy domingo inició la temporada grande, cuando el presidente de la divisa Morena, Mario Delgado, en “tiempo real” dio a conocer los lapsos que tendrán las 4 figuras -Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, que ya dejaron sus encargos; Adán Augusto López y la favorita, Claudia Sheinbaum- y algunos “teloneros” -Manuel Velasco, que ya pidió licencia en el Senado y Gerardo Fernández Noroña, quién también solicitará licencia, pero en San Lázaro- que contrató la empresa “Palacio” desde hace varios meses, que envió a sus ases a recorrer las arenas de muchas entidades para darse a conocer, en busca de su consagración y llegar a ser la figura central de su proyecto, que busca mantener vigente, ante la ausencia de empresarios y combativos guerreros, en la disputa presidencial que concluirá en junio del año próximo…

TRANSPORTACIÓN POLÍTICA y Puebla…Hasta hace pocos años, las grandes concentraciones políticas, se realizaban trasladando a cientos de habitantes de varias regiones del estado y les denominaban como “acarreados. Hoy se dice que son “transportados políticos”. La semana pasada visitó la capital poblana, la jefa de gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum. Los morenistas transportados, dicen que fueron 50 mil, acudieron al Centro Ferial de Los Fuertes, interesados en escuchar cuestiones de movilidad, seguridad, etc, etc,…sí, en verdad. Pues ayer sábado el secretario de gobernación, Adán Augusto López, a invitación del diputado federal, Ignacio Mier Velazco y con mucho interés, conoció de las acciones de un organismo que encabeza el legislador intitulado “Encuentro Ciudadano para la Transformación en Puebla”, La fiesta fue en Tecamachalco, donde las hueste morenistas, muchas de ellas transportadas desde la capital poblana en vehículos de las rutas urbanas 3 y 10. Claro que los pobladores no tuvieron tantos problemas como los hubo en la zona histórica de Loreto y Guadalupe, pues la asistencia fue menor. Quienes sufrieron fueron los asistentes al evento efectuado en el campo de beisbol por el intenso calor. Nos comentan que debido a la tardanza del inicio del programa, empezaron a dejar el terreno de juego…El funcionario federal, como lo ha venido anunciando estos últimos días, dijo que en breve dejará el cargo para dedicarse en el proceso interno de Morena para sacar al candidato a suceder al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Y aquí viene lo interesante. Nacho Mier levantó la mano a su candidato Adán Augusto, que antes de presidir el encuentro en Tecamachalco, junto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, inauguraron en Acatzingo el Boulevar “Guardia Nacional. Se comenta que el mandatario poblano está en espera de levantar la mano a doña Claudia. Por cierto que el secretario de gobierno estatal, Julio Miguel Huerta Gómez, rumoran que “Es Claudia” y además tiene la vista fija en la silla principal de Casa Aguayo, que también quiere la licenciada María del Rosario Orozco, que fue esposa del desaparecido ex gobernador Miguel Barbosa Huerta. Del otro lado de la acera están los primos Alejandro Armenta Mier, que sigue su periplo en la ciudad y el interior del Estado y Nacho Mier Velazco, recorriendo la entidad, y promocionándose en espectaculares y en la revista “Newsweek” en español, Puebla, edición mayo-junio: la cabeza reza “NACHO MIER…PUEBLA VIVIRA LA TRANSFORMACION”…Desde el Congreso sentamos las bases para la continuidad de la 4T… con 9 páginas en “full color”, dos con una entrevista…”De Pilón”, 4 páginas dedicadas al trabajo del Instituto Mexicano para la Transformación, que nació apenas en febrero de este año y designó al legislador federal, nada más y nada menos, como presidente del consejo consultivo, cargo que agradeció …Para abrir el abanico, los morenistas han soltado los nombres de Claudia Vivanco, Olivia Salomón y María Luisa Albores…tan…tan…Sólo para cerrar el tema sucesorio en Puebla. Ni los priístas ven, por ahora, un buen perfil en sus filas, peo sí e el equipo que los acompaña, donde la figura es…el alcalde Eduardo Rivera Pérez, ahora sí…tan.tan…

CON EL PROPÓSITO DE recuperar los suelos agrícolas del municipio de Oriental, en favor de más de 50 familias de productores, Granjas Carroll de México (GCM) en el presente año ha donado 465 toneladas de biofertilizante orgánico, que se suman a 450 entregadas durante 2022, ello, mediante un acuerdo entre el presidente municipal de ese municipio, José Alejo González Carreón, y las áreas de Relaciones Públicas, Ambiente y Energía de GCM. A través de estudios biológicos realizados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde se determinó la efectividad biológica y, posteriormente, la SAGARPA -hoy SADER-. validó los resultados y dictaminó positivamente para su uso como fertilizante orgánico al que se le dio el nombre de Piglizante, con el cual se ha logrado impulsar la siembra de cilantro, rábano, lechuga y otras hortalizas. El producto es 100% de origen animal porcino a través de la cerdaza, se ha convertido en necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas, siendo su aplicación directa al suelo dado que favorece la retención de humedad en el suelo, tiene mayor biodisponibilidad de nutrientes para las plantas, ayuda a mejorar las condiciones del suelo para el desarrollo de la microbiología del propio suelo, además de que cuenta con un alto contenido de humus…Hasta la próxima…D.M.