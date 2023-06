China aprueba la primera vacuna del mundo contra cepas descendientes XBB del SARS-CoV-2 para uso de emergencia

PRNewswire

El 8 de junio de 2023, la vacuna proteica Coviccine® Trivalente XBB.1.5-Recombinante COVID-19 Trivalente (XBB.1.5+BA.5+Delta) (célula Sf9) desarrollada por WestVac Biopharma/ West China Medical Center, Universidad de Sichuan fue aprobada para EUA por las autoridades pertinentes en China. Esta es la primera vacuna contra la COVID-19 del mundo aprobada para EUA contra las cepas descendientes XBB de SARS-CoV-2. Esto demuestra que China está liderando el mundo en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19.

WestVac Biopharma y su empresa filial WestVac Biopharma (Guangzhou) aprovecharon la rápida respuesta de la plataforma de expresión de células de insecto para construir el vector de la vacuna proteica Coviccine® Trivalente XBB.1.5-Recombinante COVID-19 Trivalente (XBB.1.5+BA.5+Delta) (célula Sf9), que es de alta pureza y alta calidad para uso humano. El antígeno subunitario de la vacuna se ha diseñado con precisión a partir de la estructura de las proteínas S-RBD y HR de las subvariantes XBB.1.5 y BA.5 de la COVID-19 y se ha autoensamblado en partículas proteicas triméricas estables con adyuvante de emulsión de aceite en agua a base de escualeno añadido tras su purificación y mezclado. Este nuevo adyuvante eleva significativamente el título de anticuerpos neutralizantes, lo que permite a la vacuna proteica trimérica inducir una respuesta inmune de células T de mayor nivel. Los estudios han demostrado que la Coviccine® Trivalente XBB.1.5 induce un título elevado de anticuerpos neutralizantes contra múltiples subvariantes, incluidas las subvariantes Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75. 14 días después de la inyección de este producto, la eficacia protectora contra XBB.1, XBB.1.5 y XBB1.9 es del 93,28% con un excelente perfil de seguridad, lo que demuestra que se trata de una vacuna contra la COVID-19 de amplio espectro contra múltiples subvariantes prevalentes a nivel local e internacional.

La variante XBB.1.5 se había convertido gradualmente en la principal variante circulante en varias partes del mundo a principios de 2023. Con la orientación profesional y el apoyo del equipo de I+D devacunas del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, el equipo científico de WestVac Biopharma/Centro Médico de China Occidental, de la Universidad de Sichuan, superó todos los obstáculos y desarrolló con éxito una vacuna que cubre la familia de variantes XBB.

A principios de mayo, un experto de los CDC chinos observó que la capacidad de transmisión y de escape inmunitario de las variantes XBB es mucho mayor que la de las primeras variantes Omicron circulantes. Las cepas descendientes de XBB.1 predominan actualmente en la circulación del SARS-CoV-2 en todo el mundo. A finales de mayo, la familia de variantes XBB representaba el 98,1% de todas las variantes en Estados Unidos. En China, las variantes XBB recientemente detectadas han aumentado gradualmente y ahora superan el 90%.

El Grupo de Asesoramiento Técnico de la OMS sobre la Composición de la Vacuna contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC, por sus siglas en inglés) aconsejó el 18 de mayo que las nuevas formulaciones de las vacunas contra la COVID-19 deben tener como objetivo inducir respuestas de anticuerpos que neutralicen las cepas descendientes XBB. La tasa de “segunda infección” está aumentando. Los expertos instan a una pronta prevención, inmunización contra la COVID-19, en particular para las personas con infección de alto riesgo, los ancianos, las personas con enfermedades subyacentes y los inmunodeprimidos para que reciban una vacuna que cubra las variantes SARS-CoV-2.

WestVac Biopharma utiliza la avanzada plataforma internacional de vacunas proteicas recombinantes de células de insecto para desarrollar Coviccine® Trivalente XBB.1.5, que ha sido aprobada para EUA en China. La vacuna contra la COVID-19 de WestVac ofrece una opción única para la prevención de la COVID-19, es crucial para la prevención de las cepas XBB descendientes actuales y contribuye significativamente a la gestión en curso de la epidemia de la COVID-19.

Acerca de WestVac Biopharma

WestVac BioPharma Co., Ltd. es una empresa biofarmacéutica innovadora, capaz de realizar todo el espectro de investigación, fabricación y comercialización de productos. WestVac Biopharma ha sido seleccionada con éxito en la lista de empresas unicornio de 2021 a 2023. WestVac BioPharma Co., Ltd. tiene su sede en Chengdu, al oeste de China, mientras que WestVac Biopharma (Guangzhou), una empresa filial de propiedad total de WestVac Biopharma, se encuentra en la Zona de Desarrollo Económico de Guangzhou.

WestVac BioPharma Co., Ltd. ha finalizado la construcción de líneas de producción de vacunas proteicas recombinantes de células de insecto de 5.000 litros y 3.000 litros, con una capacidad de producción anual de 100 millones de dosis. Las líneas de producción GMP estaban bien establecidas con la “Licencia de Producción de Medicamentos” en vigor. WestVac Biopharma (Guangzhou) ha finalizado la construcción a escala de líneas de producción de vacunas proteicas recombinantes de células de insecto con una capacidad de producción anual de 100 millones de dosis.

En diciembre de 2022, la vacuna Coviccine®-Recombinante COVID-19 (célula Sf9), desarrollada por WestVac Biopharma, fue aprobada por las autoridades pertinentes para EUA en China.