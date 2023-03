Billie Eilish vive tormentosa visita a la CDMX

EXCELSIOR

La cantante estadunidense Billie Eilish tuvo que posponer su presentación programada ayer en el Foro Sol, tras la tormenta que azotó la capital del país y que provocó un sinnúmero de afectaciones.

Eilish salió al escenario minutos antes de las 10 de la noche para disculparse con sus fanáticos por posponer su show por cuestiones climáticas y de seguridad, sin embargo, la cantante complació a todos aquellos que ya se encontraban dentro del Foro Sol con un set acústico de cinco canciones en el que su hermano Finneas tocó la guitarra y ella dio voz a temas como Oceans Eyes, Everything I Wanted y Happier Than Ever.

Guarden sus boletos, guarden sus boletos, vamos a ver cómo le hacemos para reagendar. Son muy especiales, los quiero mucho, gracias”, dijo Eilish antes de dejar el escenario y de que las más de 60 mil personas que habían logrado llegar al recinto le dieran una cálida ovación.

Jorge Domínguez, tío de Rosana, compartió con Excélsior que él y su sobrina tardaron en llegar al Foro Sol más de dos horas de camino, que la lluvia fue torrencial, que pensaban que no lo lograrían, sin embargo, pudieron acceder a sus lugares.

No sabíamos qué iba a pasar y de pronto Billie salió a decir que por cuestiones climáticas el concierto se iba a tener que cancelar pero que nos cantaría unas canciones antes. Estuvo increíble porque así, con el escenario completamente apagado y las luces del Foro encendidas y con su hermano en la guitarra salió y tocó.

Seguramente el manager y todos le dijeron que no lo hiciera pero que haya tenido ese detalle con sus fans, a pesar de todo lo que le pudieron haber dicho, hizo que todo lo que pasó no tuviera importancia y que ese ratito que cantó hiciera valer el boleto, que obvio vamos a guardar para cuando reprogramen la fecha”, dijo Jorge.

Estuvo increíble”, agregó Rosana quien no superaba los 16 años de edad.

Voy a guardar este boleto bajo llave en una caja de seguridad”, compartió Alejandro, de 21 años, quien caminó desde Mixcoac hasta el Foro Sol solo para poder ver a Eilish en vivo y con un show en solitario diferente al que ofreció en 2019 como parte del festival Corona Capital.

Veníamos en Uber y empezó a llover horrible y el tránsito se empezó a complicar todavía peor, entonces el chofer nos dijo que no íbamos a llegar porque ya de plano nada avanzaba, entonces nos bajamos en Mixcoac y desde allá nos venimos caminando.

Estuvo bien, es una buena aventura que contar, pero lo que no está bueno es que no sepamos ni que los organizadores hayan puesto algún aviso, pero ni las pantallas estaban encendidas. Pero que Billie haya salido, valió la pena todo”, dijo el chico.

Tláloc le jugó chueco a Eilish en su debut en el Foro Sol y causó horas de incertidumbre entre sus fans quienes no supieron hasta minutos antes de las diez de la noche que el show, programado a las 20:30 horas, no se llevaría a cabo.

Una lluvia torrencial con granizo se desató alrededor de las siete de la noche desquiciando no sólo las calles que llevaban al recinto de la alcaldía Iztacalco —Viaducto Miguel Alemán y Río Churubusco inundados— sino también el transporte público, como la estación del metro Ciudad Deportiva que también se inundó, a la que llegaron una buena cantidad de fans de la cantante.

Unos empapados, otros preparados con impermeables gruesos y muchos con impermeables de plástico —que se vendían en los alrededores en 20 pesos— los fans de Billie son de los más aferrados, ya que no importaba nada con tal de escucharla en vivo, y lo lograron, aunque fuera por unos momentos.

Tan sólo unos minutos después de que el público comenzara a

desalojar las instalaciones del Foro Sol, Ocesa, la empresa responsable del evento lanzó un comunicado para confirmar que la fecha de ayer se reprogramará.

Las condiciones meteorológicas registradas hoy (ayer) en la Ciudad de México impiden que el concierto de Billie Eilish, programado para este 29 de marzo en el Foro Sol, pueda realizarse y eso nos obliga a posponerlo para una nueva fecha cercana.

Billie Eilish, como es del conocimiento público, está en el recinto junto con el equipo de producción y tenía toda la intención de hacer su presentación, sin embargo, tras la evaluación de las condiciones fue informada que esto sería imposible con fines de salvaguardar la seguridad de los fans en el contexto de lluvia y fuertes vientos. Te pedimos guardar tus boletos ya que serán válidos para la nueva fecha”, señaló la empresa en el comunicado.

Ocesa también informó que en caso de que las personas con boleto quieran su reembolso, una vez publicada la nueva fecha, ingresen a Ticketmaster.com.mx y en la sección Mis Boletos la solicitud será atendida; mientras que si la compra se realizó en taquillas o centros Ticketmaster se podrá acudir a solicitar el reembolso a partir de una semana después de publicada la nueva fecha del show en el mismo sitio donde se adquirieron las entradas.