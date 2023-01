Ambriz no ve con malos ojos dirigir a la seleccion mexicana

El Valle

Metepec, Méx. -El estratega de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz no ve con malos ojos convertirse en el técnico de la Selección Mexicana, sin embargo, aseguró que por ahora se encuentra el cien por ciento metido con los mexiquenses, se dice agradecido con la institución por todo el respaldo que le han dado.

Por ahora, el técnico del Toluca quiere ser campeón con los Diablos, sabe que eso le puede abrir las puertas en el combinado nacional de México, por ello trabaja a conciencia para lograr el objetivo, lo anterior después de mantener una reunión con el propietario del equipo, el licenciado Valentín Diez Morodo.

“En algún momento me preguntaron, cuando estaba en León, que, si me interesaba la Selección, en su momento dije que sí, porque creo que había hecho los méritos suficientes para merecerlo. Hoy te puedo decir que estoy muy enfocado en Toluca, creo que sí tenemos una crisis futbolística a nivel selección, llámese directivos, entrenadores, jugadores; si no entendemos eso, así va a estar complicado”.

Por otro lado, dijo que no trabaja para convertirse en el técnico del TRI, sino con el fin de regresarle un poco a la directiva de lo mucho que le han brindado a su persona desde que arribó al equipo del Estado de México.

“No es que me descarte ni mucho menos, hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un gran torneo. Sí es bien cierto, cuando eres Campeón tienes más facilidades de poder llegar a la Selección, seas mexicano o seas extranjero. Este torneo voy a luchar mucho por hacerlo y no tanto por la Selección sino simplemente el compromiso que tengo con Toluca, con don Valentín, que la semana antepasada tuve una reunión con él y lo demás, creo que como mexicano, a quién no le gustaría dirigir la Selección. Pero es con calma, creo mucho en Dios; los tiempos de Dios son perfectos y si el día de mañana me toca estar, voy a estar preparado, pero ahorita lo que más me interesa es ocuparme del club Toluca”, subrayó.

Por último, Ignacio Ambriz se dijo contento con la plantilla de Toluca y aseguró que los Diablos Rojos buscarán tomar buen paso desde el arranque del Clausura 2023 en la Liga MX, el sábado, en la visita al Atlas

“Ahora nosotros lucharemos, estoy contento con la plantilla”, aseguró el estratega, quien este jueves tuvo una charla con su plantel para establecer los objetivos que se buscarán en el torneo que se pone en marcha este fin de semana.