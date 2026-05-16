Motociclistas, el sector más numeroso de fallecidos por accidentes viales en Puebla capital este año

Desde Puebla
Nueve motociclistas, ocho peatones, ocho ocupantes de vehículos y un ciclista fueron los 26 muertos por accidentes viales en Puebla entre enero y abril de 2026.
Ante las cifras, anuncian obras en cruceros de alta siniestralidad y apuestan por la cultura vial.
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