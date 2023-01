Angelique Boyer abre su corazón en ¡Siéntese Quien Pueda!, y habla de sus próximos proyectos

STAFF/RG

Una de las actrices más queridas de México, le concedió una entrevista al periodista Luis Magaña.

Angelique Boyer como pocas veces en exclusiva

Miami – 2 de enero de 2023 – A través de las cámaras del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, la actriz francesa, nacionalizada mexicana Angelique Boyer, habla como nunca antes, en una entrevista exclusiva que le concedió al periodista Luis Magaña del programa de la cadena UniMás.

Es una de las actrices más queridas de México, y hoy en día brilla con luz propia, gracias a su belleza y su profesionalismo, pero en el 2014 vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, no solo perdió a su abuela sino también a su madre, algo que marcó su vida, pero que hoy recuerda con agradecimiento a sus padres.

“Fuímos una familia muy unida, también de padres muy trabajadores, mi papá a mí me enseñó la disciplina y el entregar todo a mi trabajo cuando amas todo lo hagas. No llegué en cuna de oro, conocí a unos papas muy trabajadores, muy luchones que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos a amar a México más que muchos mexicanos, éramos muy muy unidos, no había domingo que no fuera familiar y pues todo eso ya se acabó”, señaló la actriz.

Aunque después de la partida de su madre, su vida cambió, la actriz mantiene intacta, sus tradiciones y nos cuenta como celebra estas fechas, uniendo las dos culturas, mexicana y francesa.

Angelique Boyer regresa a las telenovelas como nunca antes habíamos visto. Nuestro corresponsal Luis Magaña la entrevisto y le confiesa, porque, a pesar de ser una de las protagonistas más cotizadas de México, no se considera una estrella.

