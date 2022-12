Académica UDLAP se presenta en concierto en el Carnegie Hall

Staff/RG

Esta es la segunda ocasión la Dra. Fernández se presentó en el Carnegie Hall.

Cholula, Puebla; a 18 de diciembre de 2022.- La Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades y profesora de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó en un concierto tributo al compositor griego Dinos Constantinides en uno de los recintos más importantes, el Carnegie Hall en Nueva York.

Como parte de este tributo, la Dra. Fernández compartió escenario del Carnegie Hall con artistas internacionales como el saxofonista Athanasios Zervas, el violista Christopher Lowry, los pianistas Nathan Carterette y Maria Asteriadou, el chelista Caio Diniz y los violinistas Kurt Nikkanen y Mireille López. Este concierto en tributo al ya fallecido Dinos Constantinides, contó con piezas escritas por dicho compositor que destacan su notable vida y carrera musical. Se abarcaron diversas etapas de su carrera con temas inspirados en Beethoven y Brahms e incluso piezas que fueron escritas cuando era un estudiante de música de 17 años en Atenas.

De este concierto, la Dra. Perla Fernández expresó que ser considerada para participar fue un gran honor ya que además de tener la oportunidad de tocar en un escenario de tales dimensiones, el compositor influyó mucho en su carrera musical, “fue muy valioso poder compartir este momento con su familia, Judy y Lenna, quienes fueron inspiración para muchas de sus composiciones, así como compartir escenario con grandes músicos y amigos de Dinos”, comentó la académica de la UDLAP.

Particularmente, la Dra. Fernández junto a la Mtra. López (con quien conforma un dueto), forjaron un estrecho vínculo con el compositor ya que han presentado sus obras en diversos recintos de México y Estados Unidos. El Dr. Constantinides era director de Louisiana Sinfonietta, una orquesta de cámara que se enfocaba principalmente en la interpretación de música de compositores vivos, de la cual la académica de la UDLAP fue miembro mientras estudiaba el doctorado en Lousiana State University de 2014 a 2017, “también realizamos la grabación de un disco llamado “Reflections: The music of Dinos Constantinides, Niloufar Iravani, and Christopher Lowry”, que fue publicado recientemente por Centaur Records”.

La Dra. Perla Fernández trabajó cercanamente con el compositor, posterior a su graduación y al regresar a México continuó interpretando y estrenado su música, así como recibiendo invitaciones de su parte para tocar en Louisiana y en Carnegie Hall, espacio que ha visitado en dos ocasiones, en 2019 por primera vez y en 2022 como parte de este tributo, “Dinos fue una persona que apoyó mucho mi carrera y de quien aprendí enormemente con su experiencia y consejos”, concluyó la académica.