Política, marchas… y México, abre fuego…en Qatar

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

ORA PRO NOBIS…No…no es una súplica para acabar los efectos de la inflación…ni porque se acabe el concurso de marchas…ni por lo que los mexicanos sufren por un mal gobierno…Tampoco es una plegaria de los músicos, músicos, no músicas, que también hay bastantes; no es una petición de quienes se dedican a alegrar el alma, a santa Cecilia, en el “Día del Músico” que se celebra mañana martes 22… Ruega por nosotros “aquí escriba a quien crea) es la invocación porque la afición mexicana, está con la angustia de que por fin, la Selección llegue hasta el quinto juego, aun cuando todavía el equipo no patea el balón. Y es que mañana a las 10 horas, de México, en Qatar, donde se desarrolla la “Copa Mundial de la FIFA 2022”, tendrá su primer encuentro, contra Polonia. Varios miles de connacionales turistean en ese lejano asiático país, ubicado en el Golfo Pérsico…El “puente” revolucionario se extenderá hasta el medio día ya que en muchas plazas públicas, se instalarán gigantescas pantallas para disfrutar del encuentro del seleccionado que dirige el argentino Eduardo “Tata” Martino. Así que si ganan, a festejar el triunfo…si pierden…a lamentar y también festejarla derrota… y así hasta que concluyan los tres primeros encuentros y quizás el cuarto…Vive Dios…

Y MIENTRAS RUEDA el balón en Qatar y paraliza a varios millones de personas, de los más de 8 (OCHO) mil millones de seres humanos que habitamos el planeta, en el Palacio Legislativo de San Lázaro el miércoles se presentará el anteproyecto de dictamen de las comisiones Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y habrá cinco días para estudiarla pues el día 28 sesionarían, el 29 sería discutida en el Pleno y antes del 7 de diciembre, estaría la reforma a las leyes secundarias. Por cierto que el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, ha advertido que la vanidad política de la oposición busca impedir que avance una reforma constitucional en materia electoral que represente el clamor de la gente por una democracia menos costosa y una autoridad electoral imparcial. En un comunicado de hace unos días, expuso que de no alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar la iniciativa de Reforma Político Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementará un plan B…Semana candente con los preparativos de la marcha del próximo domingo, el Presidente ha expresado que quienes acudan a la movilización lo harán con su propio interés, puesto que tiene un 70% por ciento de aprobación…no habrá “acarreados”…no es contra nadie, es para fortalecer la cuarta transformación.

EL SENADOR ALEJANDRO Armenta Mier, que está apuntando hacía la candidatura de Morena para Casa Aguayo en la elección de 2024, nos informa que sigue caminado con las y los poblanos. En esta semana recorrió la región de Tehuacán y Ajalpan, donde, como lo ha hecho en visitas a otras poblaciones de la entidad, su tesis doctoral “Por Amor a Puebla” en Ajalpan, Puerta de la Sierra Negra. Allí tuvo participación en la conmemoración, a 112 años, de la Revolución Mexicana, donde dijo que se sentaron las bases para la procuración de justicia y el respeto a la soberanía nacional. Agradeció la invitación de los liderazgos de esa población y de su tésis apuntó que “se centra en el respeto a los derechos humanos fundamentales como la seguridad humana, la salud y la recuperación económica con justicia social”…En el Senado, participó en una charla sobre “Liderazgo en el trabajo legislativo en la Cámara de Senadores” con estudiantes y maestros de la Ibero Puebla. El intercambio de ideas para generar aprendizaje, es fundamental en nuestro desarrollo profesional y por ello buscamos que la administración pública funcione bajo un modelo de bioética social, con gobiernos que respeten los Derechos Universales de las y los poblanos. En esta ciudad estuvo en la Junta Auxiliar de La Libertad y en la apertura del Primer Festival Artístico Cultural “Por Amor A Puebla”, 🤍 donde entregó un reconocimiento a Manuel Raigadas, impulsor fundamental del arte en Puebla…fiu…

EL OTRO “MORENISTA”, aspirante, no aspiracionista como llaman por allí a quienes desean superarse y alcanzar mejores estándares de vida, el diputado federal, Ignacio Mier Velasco, se encuentra muy atareado en el asunto de la Reforma Electoral que tratamos líneas arriba… ni modo…Claro que, se informa en el periódico Cambio, se dio un tiempecito para visitar Zacatlán de las manzanas donde continuó con sus Asambleas Informativas sobre la Reforma Electoral. Allí acusó que el edil priísta, José Luis Márquez Martínez, intimida a la población que no coincide con sus ideas políticas, por lo que no es un demócrata, sino actúa como un cacique y exhortó a los vecinos a que lo denuncien al edil priista…cómo la ven…

Y QUÉ CREEN…QUÉ CREEN…pues resulta que el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, de acuerdo a una entrevista publicada en El Sol de Puebla, ya levantó la mano para buscar la candidatura al gobierno del estado en la alianza “Va por Puebla” para la jornada electoral del 2024…Lo sabrá el presidente del CDE priísta, Néstor Camarillo Medina, también diputado local…Y es que Chidiac, coordinador de la fracción del tricolor en la legislatura, dijo que “no solo el PAN tiene perfiles para llegar a dicho cargo, en caso de que exista una coalición opositora, pues no se debe de pensar que el albiazul es la única fuerza con posibilidades de colocar personajes”. En la entrevista dejar ver su interés “si eso permite que mi partido tenga quien pueda encabezar en una coalición la candidatura, no necesariamente el PAN tiene candidatos nada más. El PRI sí tiene con quién, que desde ahorita no se piense que el PAN, si hubiera coalición, va a encabezar la candidatura, tiene que existir un reparto”…O sí…El priísmo poblano anda sin brújula. Sin liderazgo, dicen que es Estefan, así que con alianza, o coalición, o solos, hay de dos sopas: Jorge y Estefan, perdón, son Chidiac y Blanca Alcala…Para conocimiento de los priístas. La camarilla de Camarillo, otra vez perdón…los integrantes del CDE, legisladores locales, alcaldes, regidores, representes de sectores, organizaciones y organismos especializados, rindieron protesta como Consejeros Políticos Nacionales para el periodo estatutario 2022-2025, en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, de la sede nacional donde Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, tomó protesta a los diputados federales poblanos Blanca Alcalá Ruiz, Lázaro Jiménez Aquino y Javier Casique Zárate, quien por cierto no sale en las fotos de los poblanos, estará promocionando a Alejandro Murat que pronto dejará la gubernatura de Oaxaca…solo pregunto…Quiere saber los nombres de los líderes de sectores… en otra ocasión…solo para los priístas poblanos eh…

HACE UNOS DÍAS, dejó de existir, Víctor Díaz Palacios, político priísta quien fue diputado federal en la LV, LVIII y LXII legislaturas, secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Melquiades Morales Flores…Enviamos nuestro sentido pésame a su familia y amistades. QEPD… el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, John F. Kennedy, fue asesinado por Lee Harvey Oswald y este después fue balaceado por Jack Ruby, El entonces Presidente de los Estados Unidos está sepultado en Arlington…Hasta la próxima…D.M