El Grupo Diferente Nivel platica de “Catarsis” su nuevo disco

Por Mino D’Blanc

El grupo Diferente Nivel está promocionando “Catarsis”, su nuevo material discográfico del que se desprende como sencillo “Confieso”.

Esta reconocida agrupación que se ha colocado en el gusto del público, está integrada por Arturo Balderas, quien es el compositor de casi todas las canciones que interpretan y de hecho, es el autor de los 12 temas que incluye el disco, Abraham León, Carlos Arce, Federico Alonso y Magdiel García.

En días pasados ofrecieron una conferencia virtual para representantes de diferentes medios de comunicación, en la que platicaron de este material, sobre lo que han logrado hasta hoy en la recta final del 2022 y los proyectos que tienen para el 2023.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music México, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Sobre “Catarsis”, su nuevo álbum y el proceso creativo.

ARTURO: Ha sido un proceso en que unas veces es difícil, otras veces es divertido, pero es un proceso a fin de cuentas; es una carrera, una trayectoria un legado que queremos forjar y sobretodo lo hemos disfrutado, la verdad. “Catarsis” es el disco más nuevo, el hijo más nuevo de Diferente Nivel y estamos muy contentos con los resultados.

-¿Cómo llegó “Confieso” al grupo y por qué decidieron lanzarla como primer sencillo del álbum “Catarsis”?

ARTURO: “Confieso” es una composición mía con Amanda Coronel que es una chava de Mocorito y que escribe grandes canciones. Surgió sobre el extrañar a una persona, entonces “Confieso” es confesarle lo que sientes por esa persona que te hace falta.

-¿Cuál fue la mayor inspiración para Arturo, el compositor de las canciones, para contar las historias de las doce que incluye el disco?

ARTURO: El tiempo ayudó porque algunas canciones las tenía escritas hace un par de años, otras muy recientes y yo creo que fue el amor y los sentimientos lo que me pudo llevar a escribir estas canciones, porque una habla sobre el amor que le tengo a una hija, otra a una madre, otra a mis paisanos, a mi tierra, entonces yo creo que el amor a fin de cuentas inspiró mucho este disco.

-¿Consideran que esta es una catarsis no solo en su música, en su género, sino también en sus vidas personales y esa catarsis que tan influenciada está en el sonido tal vez diferente que han presentado en otras producciones, qué es lo que no cambiarían de ese sonido y qué nuevo sonido hay en esta producción?

ARTURO: En cuanto a la catarsis musical yo creo que fue meter instrumentos, sumar instrumentos a nuestra musicalización; metimos una tuba, en este disco hubo trompetas, guitarra acústica, que a eso estamos acostumbrados, pero sobretodo mantiene la esencia de Diferente Nivel porque a fin de cuentas las escribimos nosotros, pero yo creo que tiene una esencia muy única este disco de tan variado que es, entonces yo creo que por ahí puede que esté la respuesta.

-El principal reto que tuvieron para sacar a la luz este nuevo disco:

ARTURO: Yo creo que fue que dieran los tiempos para entrar a terminarlo porque estuvimos llenos de trabajo, de presentaciones, de entrevistas y yo creo que ese fue el mayor reto, podernos dar el tiempo de ir al estudio y terminarlo.

-Sobre sus canciones favoritas:

ARTURO: Todas, todas tienen su esencia en lo personal.

-¿Cómo se dio la colaboración de “El Yaki” con ustedes en la canción “Para volverme a enamorar”?

ARTURO: Surgió de una amistad que tenemos con él desde el 2019 que participamos en el “YakiFest Volumen 2”. Posteriormente habíamos mandado algunas propuestas para colaborar, pero los tiempos no nos daban mucho y entonces en una oportunidad que tuvimos libre, Carlos y yo nos fuimos a Mazatlán y le mostramos dos canciones, él se identificó con “Para volverme a enamorar” y a la semana ya estábamos grabando el dueto.

-Sobre el álbum que están haciendo en homenaje a Marco Antonio Solís, ¿qué le aprenden, sobretodo Arturo como compositor?

ARTURO: Me gusta mucho el que el artista sea sincero consigo mismo y nunca trate de ser una moda, que siga una tendencia, que haga lo que el otro esté haciendo y le esté funcionando, no. Yo creo que el artista mientras haga su arte de corazón y lo haga de una manera óptima, le va a llegar su momento y su oportunidad y nosotros siempre hemos hecho eso. Nos arriesgamos a hacer lo que queremos hacer y no lo que el público quiere escuchar o lo que se está escuchando de popular en ese momento y eso es lo que nos ha funcionado en realidad. Yo creo que mantenernos sinceros con nosotros mismos es lo que nos han enseñado grandes artistas como Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Joan Sebastian, que mantuvieron su esencia y eso es más que nada. También es de admirar su dedicación y estar vigentes después de tantos años, eso también se admira.

-¿Cómo fue el año 2022 para Diferente Nivel, qué aprendieron este año?

ARTURO: Sin duda es el año que más ha trabajado Diferente Nivel, fue el primer año en que tuvimos la gira en Estados Unidos, entonces este año lo podemos describir con una palabra que fue trabajo y agradecido con todo el apoyo de la gente que fue a nuestros conciertos también.

-¿Cuáles son los proyectos que tienen para el 2023?

DN: Tenemos planeado que para el nuevo disco que a diferencia de “Catarsis”, va a ser de puros corridos. Es lo que estamos platicando. En relación a colaboraciones, tenemos una con Grupo Arriesgado y de las otras colaboraciones que vengan o que se den, bienvenidas.