Apoya SEDIF a asociaciones civiles en beneficio de población vulnerable

-Tres organizaciones dignificarán sus servicios con aportaciones mensuales por parte del organismo

RDS/STAFF



CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Para reforzar las actividades en beneficio de los grupos de atención prioritaria en la entidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), a través de la Dirección de Participación Ciudadana, firmó un convenio de aportación económica con asociaciones civiles, a fin de dignificar la calidad en los servicios que ofrecen.

En cumplimiento a las instrucciones de la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, Rosario Orozco Caballero, de garantizar una vida digna a todas y todos los poblanos, el organismo genera políticas públicas que beneficien a la población vulnerable, en trabajo coordinado con organizaciones con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha de desigualdad.

Las asociaciones participantes son Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje A. C., Fundación Alzheimer “Mágico Atardecer” A. C. y Quiero Aprender por una Vida Digna A. C., que serán beneficiadas con una aportación mensual, con la cual podrán realizar acciones que mejoren la calidad de vida de las y los usuarios de estos centros, ya que, la indicación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, es utilizar los recursos a favor de las y los poblanos en situación de vulnerabilidad.

El SEDIF reafirma su compromiso de garantizar el bienestar de las poblanas y poblanos a través de acciones concretas en atención a sus necesidades.