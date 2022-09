Jorge de la Parra y el Chevron DELO Racing Team, vuelven a Querétaro en los Tractocamiones

Staff/RG

Este 11 de septiembre se corre el 5to compromiso puntuable del año para Jorge de la Parra y el Chevron DELO Racing Team en los Tractocamiones, 6ta fecha del festival de velocidad de la Súper Copa, que vuelve a Querétaro para tener como sede el Autódromo Ecocentro.

Jorge de la Parra tomará nuevamente el tractocamión #29 Chevron / Delo, para enfrentar uno de los campeonatos más atractivos del deporte motor mexicano, los Tractocamiones, en donde ha logrado cosechar 282 puntos, en las 4 carreras disputadas hasta el momento, los cuales le colocan en el 7mo sitio general.

El del Chevron DELO Racing Team, tendrá como reto el circuito de 2,400 metros de longitud, al cual se vuelve por segunda ocasión en el presente 2022. Esto tras una visita complicada a León, en donde una falla mecánica retiró a Jorge cuando peleaba por el Top-5.

Los 30 minutos de competencia se disputarán este domingo en punto de las 14:40 horas, pudiendo ser visto en vivo a través de la página de Facebook y Youtube oficial de Fox Sports.

Jorge de la Parra tractocamión #29:

“Estamos en una temporada de aprendizaje, es la primera en mi carrera y he aprendido demasiado de esta experiencia. Poco a poco se ha logrado tener un mejor ritmo y creo que se está en posición de pelear por un muy buen resultado”.

“En León se tuvo un problema en el tracto, eso fue lo que me obligó a salir por mi seguridad y para no dañarlo más. Desde entonces me he preparado para llegar aún mejor a este compromiso, en una pista que ya se conoce y en donde confío en salir con una cantidad importante de puntos”.

Jorge de la Parra tiene la mira en la 5ta fecha puntuable de los Tractocamiones este 11 de septiembre en el regreso de la Súper Copa 2022, a Querétaro.