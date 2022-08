Llega a Puebla el mejor tributo a la emblemática banda Rush en toda América

Rush Monterrey Tribute llega al Auditorio Explanada el sábado 20 de agosto a las 21:12 horas

Por Mino D’Blanc

Llega a Puebla el mejor tributo a Rush en toda América.

“Rush Monterrey Tribute” quienes cuentan con una impecable trayectoria de más de 25 años rindiendo un fiel tributo a la icónica banda canadiense de rock alternativo, a se presentará el sábado 20 de agosto a las 21:12 horas en el majestuoso escenario del Auditorio Explanada, interpretando alrededor de 25 canciones en un concierto que tiene una duración de tres a tres horas y media y en el que los fans y el público asistente rememorarán lo mejor de la música de la icónica banda canadiense.

Platicamos con Teófilo González, bajista de Rush Monterrey Tribute.

MD’B: Hacen un tributo a Rush muy genérico, muy a la par como tocaba la banda.

TG: El baterista Alex Figueroa que de hecho es de Puebla, se vino a vivir muy chavo acá a Monterrey y entonces nos conocimos muy chavillos. Fuimos compañeros en la escuela y empezamos a tocar y una vez en 1996 nos fuimos a ver en vivo a Rush y lógicamente quedamos impactados. De ahí surgió la idea como fan de empezar a hacer un tributo, pero no con el afán nos vieran o que nos siguieran; más bien la idea era demostrarle a Rush que había en México fans suficientes como para que vinieran. En el 2002 tuvimos la fortuna de ir a su concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México; de ahí empezamos a tener algunos contactos con la gente del crew y comenzamos a hacer un poco de ruido con el tema del tributo y del 2000 para acá hemos estado tocando por lo menos una vez al año acá en Monterrey.

MD’B: ¿Han tenido contacto con Rush?

TG: En aquella ocasión en el 2002 que estuvieron en el Foro Sol en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de entrar al Meet and Greet y les dimos nuestros videos y nuestra página y algunos links de nuestros videos de YouTube y a partir de esa fecha estuvimos muy en contacto con la gente que los maneja y estuvimos en contacto con ellos cuarenta veces a lo largo de sus giras. Les llevábamos cosas, nos dejaban entrar a las ruedas de prensa, nos veíamos en los hoteles donde ellos se hospedaban y pues surgió una buena camaradería, no una amistad porque en realidad éramos fans y ellos sabían que era una línea así de fan con el músico. Pero sí saben de nosotros. Una vez estábamos en Las Vegas y Geddy Lee, el bajista, vocalista y tecladista nos ve a Alex Figueroa y a mí en la segunda o tercera fila y nos avienta una camiseta y ve que estamos los dos y nos avienta otra y nos dice “¿quién más viene de la banda?”, “nomás nosotros” y nos dijo “bueno, pues pásensela bien” y nos dio un abrazo a distancia y así como que pequeños guiños durante la historia del tributo.

MD’B: ¿Cómo surgió la idea de realizar una gira por algunas ciudades de México?

TG: Es para llevarles un tributo que haga a la gente vivir durante unas cuantas veces que fuimos a verlos vivimos en sus espectáculos como Rush.

MD’B: ¿Tocan la música de todas las etapas de Rush o se basan en una sola? Tomemos en cuenta que la banda surge en 1968, en 1974 lanzan su primer disco y dejan ya de tocar en 2018. Fueron 50 años para ser exactos de trayectoria de ellos.

TG: Para esta gira tenemos aproximadamente 42 canciones interpretables en dos sets que no repetimos en ciudades contiguas. Entonces el set de Pachuca no se presentó en Querétaro, el set de Querétaro no se va a presentar en Ciudad de México y así subsecuentemente. Entonces la idea es que abarquemos toda la discografía, los 19 álbumes en estudio. Escogimos las canciones más icónicas y algunas que a través de nuestras redes sociales los fans nos solicitaron.

MD’B: ¿Cómo deciden qué set van a utilizar para cada una de las ciudades, tomando en cuenta que los fans de Rush quieren escuchar los éxitos más emblemáticos, las canciones más icónicas de la banda? Hay muchas canciones que no pueden dejar fuera sea el set que sea.

TG: En realidad lo que hicimos fue poner 25 canciones aproximadamente en cada set y no dejar de tocar al menos una de cada disco. ¿Por qué hicimos dos sets diferentes? Porque se nos ocurrió una promoción del fan recurrente o del fan seguidor que es precisamente que si alguien va a vernos a una ciudad con el ticket que ellos adquieran o hayan conseguido de alguna promoción o algo, a través de nuestras redes sociales les regalamos el ticket del show siguiente y así subsecuentemente. Ya en Monterrey los fans que tengan arriba de cuatro shows acumulados, haremos una subasta para ver cuál de dos fans nos acompañan a Mérida o a Cancún con todos los gastos pagados.

MD’B: ¿Cuántas ciudades van a visitar en esta gira?

TG: Ocho, entre ellas Puebla.

MD’B: Tocan mínimo una vez al año el tributo a Rush allá en Monterrey. ¿A parte qué hacen los músicos de esta banda?

TG: Fíjate que no. El guitarrista sí tiene su banda, él se dedica cien por ciento a la música. Todos los demás tenemos nuestros trabajos godín, así entre semana y esto realmente lo hacemos por las tardes noches o lo hacemos los fines de semana y por eso las fechas son en fin de semana en las ciudades.

MD’B: Van a presentar “Tributo a Rush” en Puebla.

TG: Vamos a estar el sábado 20 de agosto en el Auditorio Explanada a las 21:12 horas. Comenzaremos a esa hora nuestro oppening, nuestra apertura, precisamente para festejar que hay un disco que se llama 21:12 de Rush. Vamos a llevar un espectáculo con toda la calidad, no solamente musical, esto debo de decirlo, no solamente es tocar las canciones lo más idéntico a como las tocaba Rush en vivo, sino presentar un espectáculo. Es una puesta en escena donde incluye los videos en pantalla, la iluminación, la escenografía, todo el happening de vivir un concierto de Rush. El espectáculo dura aproximadamente tres horas, tres horas y media y nosotros mismos grabamos los videos que aparecen en la pantalla y muchas de las tomas son precisamente emulando los videos que ellos presentaban en sus conciertos. Entonces es toda una puesta en escena.

MD’B: ¿Cuántos músicos hay en el concierto?

TG: La banda se integra por cinco músicos. Están Óscar Rodríguez en la voz, Alex Figueroa en la batería, Claudio Rangel en los teclados, Fernando Velasco en la guitarra y tu servidor Teo González en el bajo. Debo decir que traemos una sorpresa porque así como Rush en alguna de sus giras, “Clockwork Angels” por ejemplo o en la de “R40” por el 40 aniversario vamos a sumar a siete músicos de cuerdas que son de aquí de la Universidad de Nuevo León, para algunos de los temas hacerlos con una pequeña orquestación diferente.

MD’B: ¿Con esta gira se puede hablar que este “Tributo a Rush” ya va a ser permanente y que puedan hacer viajes hasta al extranjero y todo?

TG: Estamos buscando que sea así. Ya tenemos algunos lugares apalabrados para el año que entra como es Tijuana, Hermosillo, León y probablemente repitamos algunas ciudades del bajío como lo estamos haciendo ahorita para que precisamente una vez que México vamos a decir que nos apapache como mexicanos que somos, podamos ahora sí pensar en el extranjero.

MD’B: ¿Cómo visten ustedes en el concierto?

TG: En realidad ninguno de nosotros tratamos de caracterizarlos a ellos. El tributo es más bien a su obra y a su música y a todo lo que pasaba en el escenario a través de sus videos, sus iluminaciones, su escenografía. En realidad es una vestimenta común y corriente como pudiéramos presentarnos en un escenario, cualquiera de nosotros.

MD’B: ¿Manejan instrumentos iguales o parecidos a los de Rush¿

TG: En eso sí nosotros somos bastante específicos. La DW que compramos fuimos precisamente a la fábrica con el dueño de la DW y le dijimos que queríamos la batería de Neil Peant y sabíamos las medidas y todo, le explicamos el proyecto, le enseñamos nuestros videos y no es la primera que nos hace, ya es la segunda, pero a diferencia a la anterior esta tiene una base giratoria al igual que la de Neil Peant, tiene una batería eléctrica en la parte de atrás y los platillos son los tatuados de la gira de “Time Machine” que fuimos también a la Sabian. Por ejemplo, una de las guitarras, la que está autografiada por Alex Lifeson la conseguimos en una subasta; los dos ó tres bajos de la marca Fender que yo uso son modelos de Geddy Lee y traigo un Rickenbaker y traigo un Steinberger. Sí tratamos de cada canción tenga su respectivo instrumento que la época marcó, porque el sonido es muy importante.

MD’B: ¿Por qué el público de Puebla tiene que irlos a ver?

TG: El público de Puebla y de todos los alrededores de Puebla estamos seguros que nos tienen que ir a ver porque es un espectáculo de fans para fans, porque Rush es una de las bandas que más demandan en disciplina, más demandan en que los músicos estemos concentrados y es precisamente para gente melómana que gusta de la buena música y que no se pueden perder que es un espectáculo artesanal al cien por ciento.