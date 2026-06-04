¡Prepárate! Llega a Puebla el concierto de ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’; precio de boletos y cuándo es

TELEDIARIO MÉXICO

Prepara tu túnica y tu varita para sumergirte en una atmósfera de nostalgia pura, incluyendo la visita de una de las voces más entrañables de la saga cinematográfica en el restaurante icónico de Puebla.

Con atractivas promociones de acceso, el concierto sinfónico marcará el inicio de los festejos locales para la comunidad de fanáticos

Juramos solemnemente que nuestras intenciones no son buenas… Al recomendarte este gran evento musical del icono que emergió del libro a la pantalla para chicos y grandes, por su puesto nos referimos a Harry Potter en concierto durante este mes.

Telediario, te informa que en próximas fechas se estará llevando a cabo el concierto “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban” en Puebla, por lo que a continuación te presentamos las fechas, precios y detalles de este acontecimiento para que no te lo pierdas.

Alista las varitas y capa para escuchar el repertorio músical de Harry Potter en la interpretación de una orquesta de lujo en vivo para darle vida a la magia que envuelve sus historias de aventura, misterio y emoción donde la amistad siempre triunfa en el Auditorio AREMA Explanada Puebla.

Para una mejor ubicación del escenario, cabe señalar que el Auditorio AREMA Explana Puebla está en la Calle Ignacio Allende 512, Santiago Momoxpan, Cholula de Rivadavia Puebla, donde presenciarán una única función este próximo Domingo 7 de junio a las 16 horas.

¿Cuánto cuesta el concierto de Harry Potter en Puebla?

Debes contemplar que este ambiente inmersivo, el cual conjuga la energía colectiva de la nostalgia de volver a descubrir la película por primera vez, pero rodeado de cientos de personas que comparten tu misma pasión, estará a tu alcance desde distintas opciones de precios económicos:

Platino (promoción 2×1 o admisión): $800

Dorada Central (promoción 2×1 o admisión): $700

Dorada Lateral (promoción 2×1 o admisión): $600

Blanca (promoción 2×1 o admisión): $500

Lila (promoción 2×1 o admisión): $400

Cabe señalar que si adquieres un boleto en su formato electrónico con QR se le agregarán $15 al monto de tu entrada. Asimismo, es necesario resaltar que los puntos de venta oficiales son:

Auditorio Explanada Puebla: Santiago Momoxpan, Geovillas el Campanario, 72774, Cholula, Puebla.

Auditorio CCU Puebla: Reserva Territorial Atlixcáyotl, 72460, Puebla, Pue.

No olvides participar en esta experiencia como parte de la inauguración de las actividades de celebración del cumpleaños de Harry Potter el próximo 31 de julio, cuando el fandom se reunirá en diversos puntos del país para homenajear el nacimiento de “el niño que vivió”.

Además, en la capital del estado se espera la visita de Magda Giner, quien dobla la voz de McGonagall, autoridad de la casa Gryffindor en Hogwarts el próximo 1 de agosto, en el restaurante temático de Harry Potter, ubicado en la 3 Sur 4310, Huexotitla, en dos horarios, a las 12 y a las 18 hrs; con un precio general de entrada de $500.

Así, eventos de esta magnitud demuestran que las grandes historias nunca mueren, sino que se transforman para seguir reuniendo a comunidades enteras bajo el mismo manto de asombro y camaradería