Video: Reportan la explosión de al menos tres pipas en Tepeaca

Sadit González
Un fuerte estruendo alarmó a vecinos de la cabecera municipal de Tepeaca tras presunta explosión de pipas ilegales con combustible en la colonia San Juan Negrete.
Reportes preliminares indican que al menos tres pipas habrían explotado.
En la zona ya se encuentran elementos de la policía municipal y la Marina, quienes mantienen cerradas varias vialidades.
Ante el riesgo, habitantes cercanos han comenzado a desalojar sus viviendas.
Autoridades piden a la población mantenerse alejada y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.
You may also like
-
Mañana no habrá clases en escuelas de las sierras Norte, Nororiental y Negra
-
Bajo investigación, dos custodios por permitir fuga de presunto secuestrador: SSP
-
Comida mundialista vs. salud metabólica: el partido que también se juega en la báscula
-
“Destino Futbolero” impulsará turismo, cultura y desarrollo en EdoMéx
-
Vehículos varados e inundaciones, saldo de la lluvia en el sur de Puebla capital