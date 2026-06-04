Video: Reportan la explosión de al menos tres pipas en Tepeaca

Sadit González

Un fuerte estruendo alarmó a vecinos de la cabecera municipal de Tepeaca tras presunta explosión de pipas ilegales con combustible en la colonia San Juan Negrete.

Reportes preliminares indican que al menos tres pipas habrían explotado.

En la zona ya se encuentran elementos de la policía municipal y la Marina, quienes mantienen cerradas varias vialidades.

Ante el riesgo, habitantes cercanos han comenzado a desalojar sus viviendas.

Autoridades piden a la población mantenerse alejada y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.