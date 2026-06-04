Atrapado en Atlixco por robar una tienda

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco atendieron de manera inmediata un reporte de presunto robo al interior de una tienda departamental ubicada en la zona centro del municipio.

Gracias a la oportuna intervención policial y al señalamiento realizado por personal del establecimiento, fue asegurada una mujer que presuntamente intentó sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

Entre los objetos recuperados se encuentran prendas de vestir y accesorios, los cuales fueron resguardados conforme a los protocolos legales para su puesta a disposición ante la autoridad ministerial.