Gobierno Slider Principal

Anuncia Armenta creación de comité organizador para tianguis turístico 2027

By Roberto Desachy / 4 junio, 2026

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se creará un comité organizador para el tianguis turístico 2027.

Indicó que estará integrado por diversos empresarios y se trabajará con el mismo modelo de la feria Puebla 2026.

Resaltó que el objetivo es hacer del tianguis turístico un espacio de promoción de lo local a lo internacional.

You may also like

Categorías