La cantante colombiana Briela Scott promociona en México “In my Head”

Por Mino D’Blanc

Su primer sencillo

La cantante y compositora Briela Scott se encuentra en México promocionando “In my Head”, su primer sencillo.

La canción es autoría de ella misma, producción y mezcla de Juan Carlos “El Chato” Rivas y la masterización de Carlos Silva para C1 Mastering. Es un carrusel de emociones que viven los adolescentes y la invitación a ser empáticos con éstas. Al fin y al cabo, todos fuimos jóvenes una vez –y muchos lo siguen y seguirán siendo tengan la edad que tengan-. No por algo, “In my Head” aunque fue compuesta por una joven para toda la juventud, es una canción atemporal para la juventud de todas las edades. “In my Head” invita a todos a vivir las emociones, cualesquiera que sean sin olvidar que siempre hay luz al final de la oscuridad y que cada uno puede decidir salir de ella.

Gabriela González es su nombre y es orgullosamente colombiana. Optó por usar como nombre artístico Briela Scott. Es una artista políglota y en evolución que viene trabajando con toda pasión en su proyecto musical.

Platicamos con Briela Scott, gracias a las finas atenciones de la licenciada Flor Romero.

MD’B: ¿Por qué decides venir a México a promover tu música?

BS: Porque la audiencia en las redes me ha funcionado mucho en este país, entonces sí es un muy buen lugar para empezar. Voy a estar aquí hasta el 31 de agosto. Voy a estar en gira promocional y dando shows en Morelos, en Acapulco y en Puebla.

MD’B: Estás promocionando que se llama “In my Head”, tu primer sencillo. ¿Cómo surgió esta canción?

BS: Surge de una idea un poco de la fantasía y la realidad. Es querer quedarte un poco en tu cabeza para poder evitar decepciones de la realidad. Me surgió de una experiencia que tuve con una persona que la idealicé demasiado y después me di cuenta que es completamente diferente a como la imaginé y preferí tener en mi cabeza la idea de esa persona que como es de verdad.

MD’B: ¿En qué momento lo compusiste?

BS: Fue hace como un año cuando estaba empezando a escribir, comenzando con un productor.

MD’B: ¿Cuál es tu género y cómo decidiste interpretarlo?

BS: Es pop alternativo. Siempre me ha gustado y siempre he escrito entre el pop mezclando un poco de influencias alternativas.

MD’B: ¿Cuántas canciones tienes compuestas?

BS: A la fecha deben ser como 400, todas dentro del pop alternativo pero con influencias. Todas diferentes. “In my Head” es el primer sencillo que lanzo.

MD’B: ¿Cuáles son esas influencias?

BS: Lana del Rey, Melanie Martínez, Marina, esas artistas alternativas pero que siguen estando dentro del pop.

MD’B: ¿Tus canciones hacia quién van?

BS: Principalmente a la juventud.

MD’B: ¿Por qué te quitaste el “Ga” de Gabriela y te pusiste Scott?

BS: Para el Briela sí me quité el “Ga” de Gabriela y el Scott es porque tengo un perro Westie que es una raza escocesa, entonces quería incorporarlo ahí con el Scott.

MD’B: ¿Cómo se dio el acercamiento con tu equipo de trabajo?

BS: Yo empecé a componer sola en mi casa y ahí cerca de donde vivo está un productor, lo contacté, le mostré unos covers, comencé a producir con él y fue el que me conectó con mi manager.

MD’B: ¿Con qué instrumento compones?

BS: Con piano y guitarra. Ahorita principalmente piano pero “In my Head” la compuse en guitarra.

MD’B: ¿Con qué instrumentos compusiste “In my Head”?

BS: Con instrumentos en vivo y también usamos algunos sonidos electrónicos, pero principalmente fueron en vivo.

MD’B: ¿Por qué cantas en diferentes idiomas y no solamente en español?

BS: Porque me parece muy sonoro mezclar idiomas y al mismo tiempo me parece súper importante poder llegar y comunicar el mensaje a diferentes personas y el idioma es algo muy importante para llegar a la gente.

MD’B: ¿No te hubiera convenido más grabar la canción en cada uno de los idiomas en lugar de fusionar los tres en una sola canción?

BS: Puede ser, pero a mí personalmente me encantan las canciones y la música que mezcla idiomas; me parece que es súper interesante y cada idioma tiene digamos una vida diferente que le da a la canción, una emoción. Entonces me gusta jugar con esas emociones de los idiomas para crear algo que me representa.

MD’B: ¿En dónde grabaron el video de “In my Head”?

BS: Lo grabamos en Bogotá, Colombia. Contratamos a un equipo con director, camarógrafo y todo el crew. La idea fue mía y de mi manager. Surgió del concepto de la canción de estar un poco atrapado y vivir entre la realidad y mi cabeza, entonces ahí jugamos con eso para poner el lado más oscuro del video con la camisa de fuerza y las emociones fuertes con la dualidad con el lado más fantasioso.

MD’B: Después de este lanzamiento y de las muchas canciones que has compuesto, ¿piensas sacar algún disco, un EP?

BS: Por ahora tenemos el proyecto de lanzar un EP. Ya grabamos el siguiente video de la canción “Apettite” y es en inglés y francés; todavía no tenemos fecha específica del lanzamiento, pero será más o menos dentro de un mes.

MD’B: ¿Con quiénes te presentas escénicamente hablando?

BS: Ahorita me presentó con mis bailarines.

MD’B: Después de México, ¿hacia dónde vas?

BS: Me voy a Europa, a Uruguay y a Argentina, en donde me presentaré.