The Rolling Stones lanzaron dos nuevos videos de los años 60 en versión 4K

Las dos versiones de “Jumpin’ Jack Flash”, dirigidos por Michael Lindsay-Hogg

Por Mino D’Blanc

The Rolling Stones y ABKCO Music & Records Inc. Lanzaron dos nuevos videos musicales oficiales de la emblemática banda que son “Jumpin’ Jack Flash” y que fueron producidos originalmente en el año 1968.

Los videos fueron restaurados en calidad 4K. Los lanzamientos son dos versiones diferentes de “Jumpin’ Jack Flash” -una con maquillaje y otra sin él- dirigidas por Michael Lindsay-Hogg (“The Rolling Stones Rock and Roll Circus”, “Let It Be”) y fueron filmadas en el transcurso de un solo día en los Olympic Studios en la ciudad de Londres, Inglaterra durante la primavera de 1968. Ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

La primera versión, con Stones sin maquillaje, tiene la distinción de incorporar una completamente única de la canción, con la voz y todos los instrumentos, mientras que la segunda versión con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts maquillados utiliza una nueva voz de Jagger en la pista de acompañamiento del sencillo.

Michael Lindsay-Hogg, quien comenzó dirigiendo episodios del programa de televisión musical británico “Ready Steady Go!” y que fue donde comenzó a trabajar con The Rolling Stones, comentó: “Primero filmamos el que no tenía maquillaje. Eran geniales. Mientras lo hacíamos, sentí que faltaba un ingrediente, aunque en ese momento no sabía cuál era. Tuvimos un pequeño descanso para comer y vi a Brian Jones sentado junto a la mesa de maquillaje y jugando con los colores, poniéndoselo en la cara y luego limpiándolo, y pensé: ‘Eh. Ese es un look muy interesante’. Así que le dije a Mick, Keith, Charlie y Bill: ‘simplemente vayan a la mesa de maquillaje y vean cómo es si se ponen algo en la cara, ya sea rayas o maquillaje para los ojos, o brillantina para toda la cara, lo que te llame la atención’”.

Lindsay-Hogg a la vez discernió: “trabajaron con nuestra muy brillante maquilladora Linda DeVetta y se involucraron. Después de aproximadamente una hora se veían diferentes, especialmente Keith y Brian. Luego encontramos las grandes gafas extraterrestres. Tenemos algo mucho mejor de lo que podríamos haber tenido, dejado a nuestra suerte. Cristalizó lo que debería ser. Es uno de esos momentos fortuitos en los que todas las cosas que podrían haber salido mal, no lo hicieron” y puntualizó: “el director de fotografía, Tony Richmond y yo pensamos que también había otra forma de iluminarlas, porque era una especie de iluminación de actuación general en la primera que filmamos a primera hora de la tarde. En la segunda versión, los filmamos en estas sombras. Tenía mucho más que ver con las sombras, y Mick entrando y saliendo de la luz, y todo ese pequeño paseo que hace al principio. Lo juntamos, y ese es el que más les gustó porque tenía una sensación ligeramente decadente. Cuando los edité y los reproduje, les encantaron los videos. Odiaría pensar que no lo hicieron, porque luego pasé a hacer sus videos durante 15 años”.

Mucho antes de la llegada de MTV, los videos musicales, entonces denominados películas promocionales o para abreviar llamadas simplemente promociones, eran pocos y distantes entre sí, con puntos de venta muy limitados para transmitirlos. Las bandas más populares como The Rolling Stones, The Beatles y The Who, realizaron estas promos con la intención de permitir su transmisión en varios países diferentes sin que las bandas tuvieran que viajar para presentarse en estudios de televisión en donde había problemas de seguridad, según cuenta Lindsay-Hogg, quien dirigió videos para los tres actos. “Top of the Pops”, el mencionado “Ready Steady Go!” en el Reino Unido, “Shindig!”, “Hullaballo” y “The Smothers Brothers Comedy Hour” en los Estados Unidos, fueron los primeros participantes en la transmisión de dichos materiales.

Los Rolling Stones, que ya eran superestrellas internacionales a mediados de la década de 1960, ahora tenían otra herramienta para ayudar a impulsar un sencillo como “Jumpin’ Jack Flash”, que fue número 1 en Reino Unido y número 3 en Estados Unidos en el Top más alto de las listas.