Burna Boy lanzó “Love, Damini”, su sexto álbum de estudio

Contiene 19 canciones y colaboraciones con Ed Sheeran, Khelani, J Balvin, Khalid, entre otros artistas

Por Mino D’Blanc

“Love, Damini” es el sexto álbum de estudio de Burna Boy, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

El disco contiene 19 canciones y colaboraciones con Ed Sheeran, J Hus, Popcaan, Blxt, Kehlani, J Balvin, Khalid, Victony y Ladysmith Black Mambazo.

“Love Damini” fue escrito como la carta personal de Burna Boy a sus fans. Cada canción fue inspirada en eventos importantes de su vida que le han impactado. El disco marca su mayoría de edad y captura su nuevo sonido, mientras para la página de una nueva era musical.

A la par del lanzamiento del álbum, Burna Boy lanzó el video oficial de la canción “For My Hand” en la que cuenta con la colaboración de Ed Sheeran. Cabe mencionar que ambos artistas se unieron recientemente en el escenario del estadio de Wembley en donde presentaron por primera vez en vivo dicha canción.

La lista de canciones de “Love, Damini” es: 1.- “Glory” Feat. Ladysimth Black Mambazo, 2.- “Science”, 3.- “Cloak & Dagger” Feat. J Hus, 4.- “Kilometre”, 5.- “Jagele”, 6.- “Whiskey”, 7.- “Last Last”, 8.-“Different Size” FEat. Victony, 9.- “It’s Plenty”, 10.- “Dirty Secrets”,11.- “Toni-Ann Singh” Feat. Popcaan, 12.- “Solid” Feat. Blxst & Kehlani, 13.- “For My Hand” FEat. Ed Sheeran, 14.- “Rollercoaster” Feat. J Balvin, 15.- “Vanilla”, 16.- “Common Person”, 17.- “Wild Dreams” Feat. Khalid, 18.- “How Bad Could It Be” y 19.- “Love Damini” Feat. Ladysmith Black Mambazo.

Después de su debut exitoso con entradas agotadas en el emblemático Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Burna Boy sale de gira con su “Love, Damini Summer 2022 Tour”, comenzando este domingo 17 de julio en Barbados, para continuar durante el verano en ciudades como Chicago, Houston y Atlanta.

Antes de “Love, Damini”, Burna Boy lanzó “Last Last” que incluye un sampleo notable de “He Wasn’t Man Enough” de toni Braxton y una pieza visual dirigida por el propio Burna que filmó en su casa, entre otros lugares cuidadosamente seleccionados. Producido por Chopstix (Burna Boy’s “Outside”) el sencillo capta a Burna cantando con franqueza sobre corazones rotos, errores y consuelos, en un sonido lúdico pero impactante que se ha convertido en su propia bandera. El sencillo ya tiene casi 2 mil millones de streams en todo el mundo hasta la fecha y ganó viralidad en TikTok. El artista interpretó este sencillo así como “Kilometre” en la entrega del “Billboard Music Awards 2022”.