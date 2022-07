Talitha Becker platica de su personaje Liz en “Vecinos”

-La décimo tercera temporada se estrena este domingo 3 de julio a las 19:30 horas por “las estrellas”



Por Mino D’Blanc

Talitha Becker personifica a Liz en la exitosa teleserie de comedia “Vecinos”, producida por el talentoso y experimentado Elías Solorio y cuya décimo tercera temporada se estrena este domingo 3 de julio por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: ¿Cómo se te dio la oportunidad de trabajar en México?

TB: Fui a México cuando yo estaba de modelo en una agencia aquí en Brasil. Las agencias de modelos hacen como intercambios; muchas se van a Europa y a mí me salió la oportunidad porque una agencia de modelos me quería ahí. Yo dije “pues sí, vámonos; es el momento”. Ya tenía 18 años, ya había terminado la escuela. Yo dije “papá, mamá, es el momento de trabajar y echarle ganas”; mis papás me dijeron que adelante. Entonces fui, me encantó; la idea era quedarme 4 meses nada más y regresar y ya voy a cumplir 7 años en México. ¿Puedes creerlo?

MD’B: ¿Qué tan difícil se te ha hecho trabajar en México, tomando en cuenta que siendo brasileña tu idioma es el portugués? Tienes muy buen acento neutro.

TB: Sí se me ha complicado. Ahora estoy en Brasil y ando hablando mucho portugués. La verdad tuve que estudiar mucho, dedicarme mucho porque sí son idiomas completamente distintos, pero amo el español, creo que es mi idioma favorito en el mundo. Soy muy feliz, muy feliz en México, muy feliz en mi trabajo y creo que todo eso ayuda a que quiera echarle más ganas de hacerlo mejor y no solo para mí, sino para los demás, para el público en general.

MD’B: Esta es tu tercera temporada consecutiva en “Vecinos”.

TB: Ya casi estrenamos este domingo a las 7:30 de la noche la temporada número 13.

MD’B: Ahora da vida a tu abuelo don Lorenzo el primer actor don Ignacio López Tarso en una participación especial de él. ¿Qué le aprendes a él?

TB: Nos fue increíble. Cuando me dijeron que iba a estar en un capítulo en el programa obviamente me puse muy feliz, muy emocionada y muy nerviosa. Dije “ay Dios mío, a ver qué pasa, a ver cómo me ve”, pero súper bien, un gran ser humano, muy divertido. Un gran actor, actorazazazazo del que aprendí mucho. El capítulo está increíble, está muy divertido, la historia, su personaje. La gente se va reír tanto. Nosotros grabando a veces nos gana la risa.

MD’B: ¿Qué tanto cambia esta temporada en relación a las otras temporadas?

TB: La esencia sigue siendo la misma y es lo que creo que ha dejado que “Vecinos” dure tanto tiempo. Está la esencia tan bonita que hay. Los personajes siento que interactúan más, por ejemplo, mi personaje ya está en la veterinaria, ya tiene una nueva amiga. Y estoy segura que así los demás personajes también interactúan un poco más con los demás. Las amigas se van mezclando un poquito más.

MD’B: ¿Cuál es la trama principal de esta temporada y qué tanto juego tiene tu personaje?

TB: Liz sigue viviendo con sus suegros; obviamente peleando con su suegra, como siempre. Benito sigue ahí presente también. Liz estará en la veterinaria ayudando a Vanessita, como estuvo en la temporada pasada trabajando, echándole ganas. Ahí van a pasar varias cosas; se les pierde un perro importante de un actor que va a salir también. Liz está involucrada ahora más con los otros personajes. Es muy amiga de la hermana de Cris. Hay muchas historias; Luisito Junior parece que va a dar sus primeros pasos. Magdalena y don Arturo van a recibir las llaves de la ciudad de Argangueo. Van a pasar muchas cosas divertidas.

MD’B: ¿En qué se parece Liz a ti y en qué no se parecen?

TB: Siento que Liz tiene un poquito de Thali y Thali tiene un poquito de Liz; al final eso es inevitable. Pero siento que somos muy desesperadas de querer hablar y querer hacer todo rápido y un poco intensas, de eso sí hay mucho en mí de Liz. En lo que no nos parecemos es que Liz siempre está toda arreglada, de faldita, de aretes y pelazo y la verdad, Thali no es así; ella es muy tranquila, muy relax, obvio a veces se arregla, pero no siempre como Liz.

MD’B: ¿Qué tanto ha cambiado desde tu perspectiva, tu personaje y qué tanto lo has cambiado tú en relación del guion hacia la escena?

TB: Ya llevo casi tres años en “Vecinos” y así como yo Thalita Becker, pienso que Liz acaba creciendo. Creció junto con Benito, así como fueron a vivir juntos en la serie. Uno va madurando y el personaje acaba madurando junto con los otros actores. Entonces creo que esto es lo bonito de ver la diferencia hasta en la carita; ves mi carita de las primeras temporadas en las que trabajé a ahora, obviamente ya traigo más cara de mujer y eso se refleja en cómo uno habla, en cómo uno se mueve, se acaba reflejando en el personaje también.

MD’B: Van a participar en esta temporada las dos hermanas de Octavio Ocaña. ¿Cómo va a tener participación el personaje de Benito?

TB: Seguimos recordando a Octavio con mucho amor, con mucho cariño. Siempre será nuestro Benito, como dijimos la temporada pasada. Él siempre va a estar presente y en comunicación por medio de llamadas telefónicas; está en Los Ángeles, consiguió un personaje. El capítulo en el que están sus hermanas también está súper bonito. A Bertha y a Ana las quiero mucho, son muy queridas y su personaje quedó padrísimo, padrísimo.

MD’B: ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas con Octavio Ocaña?

TB: Mi queridísimo Octavio, lo extraño mucho; digo eso en todas las entrevistas, pero es la verdad. Cada vez que hay que ir a grabar al foro, se siente un vacío, el corazón se hace chiquito porque mi personaje Liz existe porque existe Benito. Entonces sí se le extraña mucho. Cuando pienso en él siempre recuerdo que era muy feliz, siempre estaba de buenas. Antes de grabar una escena me decía “Becker, háblame en portugués, dime algo en portugués”, yo le decía algo en portugués, tenía que grabar la escena y pues obviamente mis cables en la cabeza chocaban, me salía todo mal y había que repetir y me decía “¡ay Becker, no sabes hacerlo!” y yo le contestaba “pues tú, me mandas a hablar en portugués ahí y me sale todo mal”, entonces esa es la anécdota que recuerdo mucho y su alegría. Siempre me decía “relájate Becker, no estés nerviosa. La escena es importante, pero tranquila; tienes que disfrutar”. Y la verdad he estado poniendo esto en práctica de disfrutar un poco más.

MD’B: ¿Con qué personaje que no sea Liz, te identificas más?

TB: Yo me veo más parecida al personaje de mi querida Ana Bertha Espín que es Lore. Digo “hijole, creo que de mamá así voy a ser” (ríe). Yo digo “Diosito, ayúdame, ayúdame a controlar los celos” (ríe nuevamente).

MD’B: ¿Eres celosa en tu vida real?

TB: O sea, no con mi pareja, pero me pongo en su lugar con un hijo y digo “¡chin! creo que sí lo sería”.

MD’B: ¿Qué le dirías a la gente que pasa lo que pasa tu personaje y a la gente que pasa lo que pasa su suegra?

TB: Nunca he vivido eso en mi vida personal para ser honesta, pero creo que hay que echarle ganas porque al final tu suegra es la mamá de tu pareja, no hay de otra, es esta (ríe). La mamá es para toda la vida, entonces hay que llevarla bien como le hacemos en “Vecinos”, llevarla tranqui y sacar lo chistoso.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta nueva temporada de “Vecinos”?

TB: Siempre hay que ver “Vecinos” porque a parte de ser una comedia sana, una comedia para toda familia, los nuevos capítulos están divertidos, hay grandísimos actores, nuevos personajes, nuevas historias que van a hacer que toda la familia pase un ratito juntos y la pasen muy bien.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

TB: Por ahora estaré un rato en Brasil cuidando a mi mamá que tiene un problema de salud. Regresando a México tocaré nuevamente puertas, buscaré trabajo, quiero seguir en telenovelas en mi querida Televisa. Primero Dios, esperemos que venga una nueva temporada de “Vecinos”, ojalá.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

TB: Que muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño de siempre.