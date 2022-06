Hombre con cáncer recibe regalo de Checo Pérez; reacción viral conmueve

MILENIO

Las grandes hazañas del piloto mexicano Sergio Checo Pérez son inspiración para muchos, no solo en el ámbito deportivo o profesional, sino en aquellos que enfrentan alguna enfermedad que pelean por salir adelante. Así fue como un paciente con cáncer recibió un detalle del tapatío que lo conmovió y cuya reacción se hizo viral en redes sociales.

Todo comenzó gracias a una labor titánica de la hija del señor Luis Galindo, quien utilizó el poder de las redes sociales para tratar de llegar al entorno del piloto de Fórmula 1 con el fin de conseguir un saludo que motive a su padre a seguir en la lucha contra un cáncer de colon detectado hace un par de años.

El detalle de Checo Pérez con el paciente con cáncer

El alcance de la petición de su hija fue tal que llegó a oídos de Checo Pérez, quien la contactó para acordar un video en donde le dedicaría algunas palabras de aliento, dedicándole, además, su actuación en la próxima carrera de Bakú.

“Hola, Luis, ¿cómo estás? Soy Checo Pérez, te quiero mandar un mensaje para animarte mucho, me contactó tu hija, que estuvo moviendo cielo, mar y tierra para dar conmigo, afortunadamente ya pudimos estar en contacto y solo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría y mucha fuerza, saludos”, dijo Sergio en el video.

GRACIAS a todo Twitter por ayudarme y en especial gracias a @SChecoPerez. No tienes idea de cuanto te agradecemos, en un rato les subo la reacción de mi papá. pic.twitter.com/ibl4wILNqw — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

Reacción del paciente conmueve en redes

La hija del señor Luis Galindo compartió el momento en el que su padre vio el video con el mensaje del piloto, quien de momento no lo podía creer y se conmovió al borde del llanto, aprovechando la ocasión para devolverle el gesto a Pérez enviándole un video contándole toda su admiración hacia su carrera.

“Checo, me acabas de dar la sorpresa de mi vida, muchísimas gracias, siempre he sido fan tuyo desde que estabas en GP2, te vi debutar en Australia con Sauber, siempre has sido mi inspiración no solo para mí, sino para miles y miles de mexicanos. Ahora estas en el lugar donde mereces y estoy seguro que pelearás el campeonato este año, tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón”, dijo.