“Siempre encontraré el camino a casa”; la letra en español de Stefania, canción ganadora de Eurovisión 2022

“Stefania” es el tema más visto en YouTube entre los 35 países que compitieron por el título de Eurovisión; aquí su significado en español

Turín, Italia (AP) — La canción melódica y optimista de la banda ucraniana Kalush Orchestra para el Festival de la Canción de Eurovisión fue escrita como un homenaje a la madre de su líder. Pero desde la invasión rusa de Ucrania, se ha vuelto un himno a la patria devastada por la guerra.

“Siempre encontraré el camino a casa, incluso si todos los caminos están destruidos”, escribió el líder de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, en la letra de “Stefania”.

Sus palabras se han tornado más conmovedoras a medida que los misiles golpean ciudades y pueblos ucranianos, obligando a más de 11 millones a huir desde que Rusia invadió el país.

“De hecho, algunas cosas aquí fueron escritas mucho antes de la guerra y estaban dedicadas a mi madre”, dijo Psiuk a The Associated Press en su hotel en Turín.

“Después de que todo comenzó con la guerra y las hostilidades, adquirió un significado adicional y mucha gente comenzó a verlo como su madre, Ucrania, en el sentido del país. Se ha vuelto muy cercano a los corazones de tanta gente en Ucrania”, dijo el compositor, que llevaba un sombrero de pescador rosado que cualquiera que haya visto el video de “Stefania” reconocería.

“Stefania” incorpora viejas melodías ucranianas y tonos musicales únicos de un instrumento de viento de madera primitivo y difícil de tocar llamado telenka, interpretado por el cantante principal Tymofii Muzychuk.

Los miembros de la banda mezclan break dance con hopak, una danza folclórica ucraniana, en una actuación enérgica salpicada de interludios de rap de Psiuk. Su vestuario incluye camisas y chalecos cosacos bordados mezclados con ropa de calle contemporánea.

“Nosotros mismos mostramos que la cultura ucraniana y el código étnico ucraniano existen”, dijo Psuik.

“Nuestro propósito es hacer que la música ucraniana sea popular, no solo en Ucrania sino en toda Europa. Y Eurovisión es la mejor plataforma para eso”.

La que en un principio fue dedicada a la madre del líder de la banda Kalush Orchestra, ahora se ha vuelto un himno para Ucrania. Aquí te presentamos la letra traducida al español:

Stefanía

Madre Stefanía, Madre Stefanía

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz

Ella me mecía como un bebé, me otorgó un ritmo

No puedes arrebatarme la fuerza de voluntad, la heredé de ella

Creo que ella era más sabia que el Rey Salomón

Siempre encontraré el camino a casa, incluso si todos los caminos están destruidos

Ella no me despertaría aunque hubiese una tormenta fuera

O si hubiera una tormenta entre ella y mi abuela

Confiaba en mí más que en nadie

Incluso cuando estaba cansada, seguía sosteniéndome

Canción, canción, canción de cuna

Madre Stefania, madre Stefania

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz

Ya no soy un niño, pero ella siempre me tratará como uno

Ya no soy un niño, pero ella sigue preocupándose por mí

cuando estoy fuera

Madre, todavía eres joven

Si no aprecio tu bondad, voy hacia un callejón sin salida

Pero mi amor por ti no tiene fin

Madre Stefania, madre Stefania

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz

