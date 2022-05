El Papa Francisco canoniza a diez nuevos santos

EL HERALDO DE MÉXICO

El santo padre celebró la misa de canonización, donde a través de su homilía definió a la santidad como un acto de mucho amor cotidiano

“La santidad no está hecha de algunos actos heroicos, sino de mucho amor cotidiano. «¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos, luchando por la justicia de tus compañeros, para que no se queden sin trabajo, para que tengan siempre el salario justo”.

Ante miles de personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para presenciar la canonización de los beatos, el Papa Francisco explicó que Jesús les dice a sus discípulos, “así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros”.

“Así como soy amado, puedo amar. Siempre, el amor que doy unido al de Jesús por mí: así como él me ama, puedo amar. es simple la vida cristiana, ¡Es simple! nosotros la complicamos, con tantas cosas, pero es simple. No olvidemos la primacía de Dios sobre el yo, del Espíritu sobre la carne, de la gracia sobre las obras. Y a veces damos más peso, más importancia al yo, a la carne que a las obras. No, la primacía de Dios sobre el yo, del Espíritu sobre la carne, de la gracia sobre las obras”.

El Santo Padre dijo que para vivir el amor como Jesús lo hizo, hay que servir y dar la vida.

“Amar significa esto: servir y dar la vida. Servir significa no anteponer los propios intereses, desintoxicarse de los venenos de la avidez y la competición, combatir el cáncer de la indiferencia y la carcoma de la autorreferencialidad, compartir los carismas y los dones que Dios nos ha dado”.

Al final de la celebración, el Papa Francisco rezó el Regina Coeli, donde pidió que estos nuevos santos inspiren soluciones de unión y paz.

“Que los nuevos santos inspiren soluciones de unión, caminos de diálogo, especialmente en los corazones y las mentes de quienes ocupan puestos de gran responsabilidad y están llamados a ser protagonistas de la paz y no de la guerra”.

Los diez nuevos santos son Titus Brandsma, Maria de Jesús Santocanale, María Domenica Mantovani, Marie Rivier, María Francisca de Jesús Rubatto, Carlos de Foucauld, Justin María Russolillo, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo y Lázaro conocido como Devasahayam.