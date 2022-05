Tiger Racing suma un top-5 y top-10 en Copa 1.8

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2022.- El equipo Tiger Racing cumplió con el cuarto compromiso de la Copa Notiauto que se corrió el pasado fin de semana en el Autódromo Moisés Solana en Pachuca, Hidalgo, donde consiguió un top-5 con Dana Ruz y top-10 con Irán Sánchez.

Aunque en la jornada automovilística, ambos pilotos tuvieron complicaciones, nunca bajaron la guardia y se entregaron al 100% para poder seguir sumando puntos en el campeonato de los Copa 1.8.

En la carrera 1 Dana Ruz a bordo de su auto # #31 de Gates, Baby Sons e Itelma Autopartes, puso a pruebas todas las prestaciones de su carro para colocarse entre los punteros siendo una de las protagonistas que pusieron el sazón a la competencia, y tras 31 giros culminó en un importante cuarto sitio, que le da puntos importantes en el campeonato.

“Fue una gran fecha, una carrera muy divertida, es una pista que nos gusta mucho y estoy muy contenta por el resultado de la primer carrera” Señaló Dana

Por su parte, Irán Sánchez, no corrió con la misma suerte y cuando completó su vuelta 18, tuvo que entrar a pits para realizar ajustes, lo que a la postre derivó en su abandono, decisión que se tomó para que los mecánicos trataran de realizar lo mejor en el auto y dejarlo en buenas condiciones de cara a la competencia final.

En el hit 2, los trabajos en el auto #5 patrocinado por: Barmicil Crema, La Pastilla Dorada, Fundación Engracia Juárez y RR Medicinas del Altiplano, rindieron frutos y aunque el tiempo entre carrera fue limitado para hacer una reparación impecable, Irán, puso en juego todas sus habilidades y pudo culminar en la posición 9, cosechando puntos que le son vitales en su lucha por el título.

“No fue el resultado que hubiera querido, lamentablemente una flecha se averió y no pude terminar el primer hit, pero para el segundo me divertí bastante, me gusta mucho Pachuca y ahora a pensar en la próxima fecha que es el SpeedFest. Vamos a preparar muy bien el auto para que sea rápido y poder subir al podio”. Comentó Irán

Por su parte, en el segundo Hit, Dana tuvo un percance con un piloto novato de la categoría de los Súper Turismos, lo cual le impidió pelear los primeros lugares y finalmente cruzó la meta en la posición 13. La piloto poblana salió un tanto lastimada de la mano tras el impacto que sufrió y ahora se enfoca en su recuperación para estar al 100% en la quinta fecha de Copa Notiauto, que se disputará en el marco del SpeedFest 2022.

“Invitamos a toda la gente al SpeedFest, además de las carreras también habrá un concierto de Molotov, así que será un gran espectáculo para todos y no olviden apoyar al auto #31 de Gates, Baby Sons e Itelma Autopartes y al auto #5 de Barmicil Crema, La Pastilla Dorada, Fundación Engracia Juárez y RR Medicinas del Altiplano ” Finalizó Dana.