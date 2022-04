A los priistas no nos van a intimidar ni a chantajear: Alejandro Moreno

Staff/Rossi

En conferencia de prensa conjunta con el Coordinador del GPPRI, Rubén Moreira, el dirigente nacional del tricolor denunció que legisladores de su bancada han recibido presiones y amenazas por no apoyar Reforma Eléctrica.

Hay frustración en los diputados morenistas y sus aliados, aseguró el líder del Grupo Parlamentario.

Desde el gobierno y de Morena, no nos van a intimidar, no van a chantajear, y no van a dividir nuestra coalición. Aquí estamos, firmes y de frente, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ratificar, junto con Rubén Moreira, coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados, el voto en contra de la Reforma Eléctrica por parte de los legisladores priistas.

En conferencia de prensa en el recinto de San Lázaro, informó que diputados del tricolor han presione recibidos por parte de grupos de choque y amenazas telefónicas diciéndoles que se van armar expedientes judiciales en contra de ellos o de familiares.

Por eso, agregó, “ni con las amenazas que nos han hecho, que lo tengan claro, no nos van a amedrentar y vamos a votar en contra de esta reforma regresiva. No se los vamos a permitir, y no les tenemos miedo”.

El líder nacional del PRI informó que en las próximas horas llegarán a México dirigentes de los partidos que integran la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), organización de la que es Presidente, para denunciar junto con el Revolucionario Institucional la politización de la justicia, y que el gobierno no cree en la democracia.

“Vamos a denunciar; quieren callarnos, quieren quebrarnos”, pero para el PRI lo más importante es mantenerse unidos, con firme convicción, en apoyo total a este proyecto que se llama México”, argumentó el dirigente nacional del tricolor.

Advirtió que “no podemos permitir que en México no haya libertad de expresión y se quiera utilizar a los órganos encargados de impartir justicia para perseguir a los opositores”.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, señaló que hay frustración en los diputados morenistas y sus aliados por no conseguir lo que perseguían, que es la aprobación de la Reforma Eléctrica, mientras el PRI y sus coaligados de “Va por México” mantienen una postura responsable, democrática y viendo a México, rechazándola.

Dijo que la iniciativa “no va a prosperar porque no se buscaron los consensos necesarios”, es insuficiente en varios aspectos, y “no se generó un ambiente serio para un debate político”. Asimismo, consideró que los diputados de Morena tratan de alargar el debate artificialmente, a pesar de que “no pasó la reforma”.

Rubén Moreira dio a conocer la solicitud del partido en el gobierno a la Junta de Coordinación Política para sesionar con el objetivo de desahogar la iniciativa del gobierno sobre la Ley Minera. En este sentido, señaló que el litio “es propiedad de la nación, queremos que sea para los mexicanos, y que el Gobierno y el Estado mexicano tengan control sobre él”.