Cristiano Ronaldo: Niño agredido por CR7 rechazó invitación para ir a Old Trafford

Jake Harding, joven de 14 años que fue agredido por Cristiano Ronaldo golpeándole la mano y rompiendo su celular declinó a la invitación que le hizo el portugués para que acudiera a un partido del Manchester United en Old Trafford.

Sarah Kelly, la madre del menor, aseguró que no aceptarías una invitación a salir a cenar de una persona que te golpea en la calle.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, dijo la madre de Harding en entrevista para Sky News.

“Si alguien lo agrediera en la calle y luego nos pidiese que fuéramos a cenar, no iríamos. ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano?”, declaró en otro medio.

La mujer cuestionó la deportividad de Cristiano y aseguró que su hijo se encuentra muy afectado por lo sucedido en Goodison Park.

“Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo”, lamentó.