Video desde Puebla: Entre 60 mil y 120 mil mdd, se tendría que indemnizar a las empresas si se aprueba la reforma eléctrica, advirtió diputado federal del PAN

Ante el boquete que el gobierno federal tiene en sus finanzas, en los próximos días podría haber un incremento de 4 o 5 pesos al litro de gasolina y Morena tratará de culpar a la oposición, alertó Mario Riestra Piña

RDS/Staff

La reforma eléctrica amlista no pasará por varias razones: Promueve la contaminación, atenta contra la competencia, generaría un daño a las finanzas públicas de entre 60 mil y 120 mil millones de dólares por la indemnización de las empresas afectadas, además de que pretende que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea juez y parte, que se regule a sí misma y, por si fuera poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no quieren cambiarle ni una coma a su propuesta, acusó el diputado federal del PAN, Mario Riestra Piña.

En entrevista, Riestra Piña explicó que la CFE tiene costos de producción 5 veces mayores a la iniciativa privada, que genera energías eólica y solar, además de que la capacidad de dicha dependencia se basa en carbón y combustóleo; es decir, más contaminantes. La reforma que pretenden el gobierno federal y Morena sí atenta contra los tratados internacionales firmados por nuestra nación e, incluso, quiere desaparecer los órganos reguladores, para que la CFE se controle a sí misma.

Además, López Obrador y Morena no han mostrado disposición de encontrar coincidencias, sino que quieren que a su propuesta no se le cambie ni una coma. Por ende, no se ve por dónde pueda aprobarse la reforma eléctrica y ellos lo saben, por lo mismo, ya no pretenden una victoria legislativa, sino narrativa o discursiva; es decir, culpar a la oposición de un muy probable gasolinazo de 4 o 5 pesos por litro que podría darse en los próximos días, explicó el panista.

Saben que el costo de la gasolina es insostenible y que se avecina un aumento al precio del gas y tratarán de culpar a la oposición de esto, “López Obrador y Morena son muy ágiles en sus narrativas y, aunque saben que el gasolinazo y el incremento en el gas serían culpa de la propia ineficiencia del gobierno federal, utilizarán el discurso para esconder sus fallas. Incluso, se estima que, de aprobarse la reforma, las tarifas de electricidad subirían entre 30 y 50 por ciento, debido a que la CFE no tendría competencia.

Morena, PT y PVEM se quedan cortos en 55 votos para sacar adelante una reforma constitucional, incluso, si Movimiento Ciudadano, que se ha pronunciado contra la propuesta, decidiera respaldar el proyecto, todavía les faltarían 30 sufragios, ya que MC cuenta con 20 legisladores, externó Riestra Piña, quien añadió que habría desabasto y apagones si se avala la iniciativa morenista.

Aunque en este momento se vea inviable que el PRI se sume a la reforma eléctrica morenista, sí sería posible posponer hasta después de las elecciones de junio en 6 estados la discusión de dicho proyecto, para que la 4T replantee su proyecto o logre sumar a priístas o de otros partidos, concluyó el legislador.