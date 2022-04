Britney Spears anuncia embarazo y su novio Sam Asghari comparte tierno mensaje en redes

MILENIO

La cantante Britney Spears anunció que está embarazada de su tercer hijo publicando un mensaje en Instagram el lunes. La cantante, de 40 años, no sólo reveló su embarazo sino que también llamó “esposo” a su pareja Sam Asghari, de 28 años, en el post.

“Así que me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé”, publicó.

El embarazo de Britney Spears ocurre menos de cinco meses después de que terminara su tutela. Famosos como Paris Hilton felicitaron a la cantante.

Mientras tanto, su novio Sam Asghari añadió un post en Instagram acompañado de una pintura de una familia de leones con tres miembros.

“El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré”, escribió.

Britney Spears declaró haber sufrido depresión perinatal (que ocurre antes o después del embarazo) con sus primeros dos hijos, calificándola de “absolutamente horrible” y diciendo que se siente animada por el hecho de que en la actualidad se hable libremente de esta condición entre las mujeres.

Dijo que “algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de ello todos los días… gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado… ¡Esta vez voy a hacer yoga todos los días! Repartiendo mucha alegría y amor!”, expresó.

Spears había dicho que anhelaba tener un bebé con Asghari, pero que la tutela de casi 14 años la obligó a seguir tomando anticonceptivos. Los dos se conocieron en el set de su video “Slumber Party” en 2016.

Spears tiene dos hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, de su anterior matrimonio con Kevin Federline.