Se realiza el 8° Encuentro Teatral UDLAP enfocado en el teatro de títeres y marionetas

Cholula, Puebla, a 1 de abril de 2022.-La Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo la octava edición de su Encuentro Teatral UDLAP, el cual contó con la participación de tres exponentes mundiales del teatro de títeres: Patti Bradshaw, Aretta Baumgartner y Mariana Baruna.

Durante el arranque del 6° Encuentro Teatral UDLAP Panorama Pupperty, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, directora académica del Departamento de Artes de la UDLAP celebró el retorno a las actividades presenciales así como la oportunidad de continuar con actividades virtuales que permiten reunirse con artistas internacionales, como los de este encuentro. Por su parte el Mtro. Jesús Mario Lozano Alamilla, profesor del Departamento de Artes, reconoció que este evento reunió a grandes invitados y exponentes del teatro de títeres, “creo que las posibilidades del universo de las marionetas y los títeres, tanto en la tradición mexicana y mundial del teatro es fundamental y en ocasiones no se le toma el valor necesario de lo que implica este tipo de trabajo”.

Este encuentro inició con la charla de la diseñadora, directora, artista de títeres y performer Patti Bradshaw, quien mostró su entusiasmo por estar en este evento y compartió una serie de ejemplos sobre su práctica artística, la cual según su punto de vista no sólo se centra en los títeres, “también me interesa representar objetos, disfraces, y todos los aspectos que puedas usar para narrar”, afirmó. Así pues, con una serie de siete ejemplos, explicó como su trabajo muestra un aspecto experimental del uso de las marionetas y se involucra con otras prácticas artísticas, como ejemplo, uno de esos proyectos presentados fue out of nothing: songs of despair, songs of bliss una puesta en escena de 13 bailarines, actores, marionetas y músicos.

Finalmente, en la parte de preguntas y repuestas con los estudiantes, la artista compartió que sus marionetas son simples y hechas a mano, “para ser honesta estoy poco interesada en hacer marionetas muy elaboradas, me interesa más usar la imaginación”, así mismo, resaltó que usualmente el proceso de adaptación para su uso en escena, requiere que el actor o bailarín trabaje en cómo debería de moverse y sí la marioneta o el actor será el que esté en el foco, “esto requiere tiempo y práctica pero de alguna manera el actor sabe como poner en foco o de manera equilibrada a la marioneta y el actor, al mismo tiempo”, explicó.

La segunda ponencia estuvo a cargo de Aretta Baumgartner, performer y docente artística especializada en títeres, máscaras y movimientos, quien además de compartir su experiencia profesional invitó a los asistentes a involucrarse en este arte a través de un ejercicio de exploración. Finalmente, este espacio cerró con la ponencia impartida por Marina Burana, artista plástica y escritora argentina, caracterizada por su labor como titiritera y facilitadora de plataformas de creación colectiva en diferentes tipos de comunidades, así como por sus obras teatrales en inglés y español tanto para actores y marionetas, las cuales han sido presentadas en diversas ciudades de América, Europa y Asia. Cabe la pena resaltar que este encuentro tuvo como anfitriones a la Licenciatura en Teatro y fue coordinado por los académicos el Mtro. Martín Balmaceda, el Mtro. Michael Miller y el Mtro. José Eduardo Espinosa de la UDLAP.